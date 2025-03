Bianca Maria Manzi nuova presidente dell’Avis cittadina

Bianca Maria Manzi è la nuova presidente dell’Avis di Cervia, incarico che ricoprirà fino al 2028. Succede a Giulia Gardelli. Insieme alla neo presidente il consiglio ha eletto come vice presidente vicario Elena Gianesi; vice presidente Vittorio Abbondanza, segretario Fabio Fiorentini; Roberto Zoffoli tesoriere; riserve sono Giuseppe Armuzzi ed Eugenio Cicognani. Bianca Maria Manzi è nata a Ravenna il 1° febbraio 1986. Laureata in Filologia Moderna all’Università di Firenze,ha insegnato come docente supplente negli istituti scolastici secondari di I° grado della Provincia di Ravenna. Delegata del sindaco Luca Coffari dal 2014 al 2019. Assessora del sindaco Massimo Medri con deleghe ai servizi sociali, alla sanità e al volontariato dal 2019 al 2024. Attualmente è capo di gabinetto del sindaco Mattia Missiroli. Da sempre è interessata ai temi sociali e al volontariato.