’Bianco & Legno’. Non solo sport

Si è chiusa con un grande successo di partecipazione, malgrado il maltempo, la nuova edizione di “Bianco & Legno”, l’iniziativa nata da un gruppo di amici due anni fa che ha assunto una dimensione ormai di carattere nazionale, un evento che unisce sport, solidarietà, cultura e benessere. L’edizione di quest’anno è andata in scena da giovedì a domenica, protagonisti sempre i giocatori in completo bianco con racchette di legno su campi in terra rossa. Un disciplinare ineludibile, ma con una novità. Quest’anno il torneo ha visto la partecipazione di tutti i Club cervesi: Ct Milano Marittima, Polisportiva 2000 Cervia, Tennis Mare Pineta, Ten Sport Center e Ct Lungomare. Una sorta di torneo diffuso che ha permesso di coinvolgere contemporaneamente circa 200-250 partecipanti.

Bianco & Legno ha avuto anche quest’anno come madrine le ex campionesse del tennis azzurro Raffaella Reggi e Sandra Cecchini. Le qualificazioni giocate in tutti i Circoli cervesi hanno designato le coppie protagoniste ieri del Master finale andato in scena sui campi del Ct Lungomare Cervia. Hanno vinto nel tabellone A la coppia formata da Paolo Ghibellini e Paolo Paoloni in finale su Marino Turolla e Piergiovanni Ricci per 10-8, 9-10, 10-8. Nel tabellone B successo del tandem formato da Ravaioli-Manfredi su Motta-Bernardi per 10-9, 10-7. Assegnato anche il trofeo Coppa Davis al Circolo Tennis Lungomare. Al termine le premiazioni effettuate dal maestro Giancarlo Coffari, vera anima dell’associazione Bianco & Legno con Paolo Zamagna e Gianluca Bagnara. Presenti il vicesindaco, nonché assessore allo sport Gianni Grandu, la madrina del torneo Sandra Cecchini e Raimondo Ricci Bitti, consigliere faentino di Tennis Europe. I proventi della manifestazione andranno alla Casa di Riposo “Busignani” di Cervia e alla Caritas.