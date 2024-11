Biblioteca alluvionata ripristinata, sabato l’inaugurazione a Conselice

Tra gli edifici pubblici presenti nel territorio del Comune di Conselice, rimasti danneggiati dall’evento alluvionale che ha messo in ginocchio la Romagna nel maggio 2023, c’è stata sicuramente la biblioteca comunale ‘Giovanna Righini Ricci’. L’acqua rimasta per giorni nel centro del paese e nei dintorni, e poi risalita in un secondo momento nell’area dell’edificio, ha reso necessari lavori di ripristino negli spazi lettura e prestito.

Il cantiere è iniziato nel corso dell’estate scorsa ed è terminato nel mese di settembre. Sabato mattina alle 10 è tutto pronto per la cerimonia di inaugurazione che vedrà la presentazione ufficiale dei lavori.

Per l’occasione interverranno il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi, il prefetto della provincia di Ravenna Castrese De Rosa, nonché Michele Lupo, presidente dell’associazione ‘Gian Franco Lupo - Un sorriso alla vita’ di Pomarico in provincia di Matera, che ha donato 42mila euro per la ricostruzione della biblioteca ‘Giovanna Righini Ricci’. A seguire, la benedizione del vescovo di Imola Giovanni Mosciatti.

"Un altro tassello torna al suo posto – commenta il sindaco Andrea Sangiorgi –. A un anno e mezzo di distanza dalle tragiche giornate dell’alluvione, costante è l’impegno dell’Amministrazione comunale per restituire integralmente tutti i servizi alla cittadinanza nella loro forma migliore. La biblioteca è simbolo di cultura e memoria per un paese e aver restituito decoro e riqualificazione a questa struttura è sicuramente un importante passo avanti verso un completo ritorno alla normalità".

Dalle 11 alle 12 si terranno laboratori creativi per bambini, per realizzare uno o più piccoli oggetti o giocattoli, ricorrendo a semplici strumenti e materiali prevalentemente di riuso. L’evento, a cura della cooperativa sociale Villaggio globale, fa parte di Immagine-rete, progetto selezionato da ‘Con i bambini’ nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e coordinato dal consorzio Solco di Ravenna. Accesso libero e gratuito, con prenotazione consigliata

Per ulteriori informazioni e per prenotare i laboratori, si possono contattare i numeri di telefono fisso 0545.986930 o 0545.986928, oppure scrivere una mail all’indirizzo eventi@comune.conselice.ra.it.