Biblioteca arcivescovile: un polo di cultura per studenti e appassionati

La Biblioteca arcivescovile, aperta nel 2021 dove una volta era il cinema Roma, tra via Guidarelli e via Lolli, continua a essere frequentata prevalentemente da studenti universitari. "In media – spiega il vicedirettore, Fabrizio Lazzari, gli utenti sono 2.500 all’anno. La biblioteca è aperta il martedì e il venerdì dalle 14 alle 20, il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 9 alle 20 e agli studenti che vengono qui a studiare si aggiungono i 500, sempre in media, che invece vengono a consultare o a prendere in prestito i libri".

Le postazioni sono trentadue e a chi viene a studiare in biblioteca viene chiesta solo un’iscrizione gratuita. "Se i frequentatori della sala studio – prosegue Lazzari – sono quasi esclusivamente studenti universitari, le persone che vengono per la consultazione o per il prestito sono le più disparate, accomunate dall’interesse per le tematiche legate alla spiritualità, dalla filosofia, alla mistica, all’arte, alla bioetica".

Ci sono semplici appassionati, incuriositi da argomenti nei quali si sono imbattuti e che sentono di voler approfondire, fino a coloro che stanno studiando per il dottorato. "Ogni anno – prosegue Lazzari – la biblioteca incrementa il suo patrimonio librario con un investimento che si aggira attorno ai 10/15mila euro perché sia sempre aggiornato".

Quando ha aperto i volumi al suo interno erano circa 80mila. Ci sono anche testi di teologia, dedicati alle diverse religioni e alla storia locale. Ci sono inoltre una sezione dantesca e una cospicua parte del Fondo Zaccagnini.

"Quello che ci preme particolarmente – conclude il vicedirettore – è promuovere all’interno della biblioteca l’Information Literacy, cioè la capacità di pensare criticamente, di sapersi orientare all’interno del ’mare magnum’ di informazioni che ci arrivano quotidianamente, per un’informazione più consapevole". Il direttore della biblioteca è don Lorenzo Rossini, affiancato da Fabrizio Lazzari, Davide Rossi e Giacomo Guardigli.

Al piano superiore dell’edificio c’è invece l’Archivio, con il suo patrimonio di documenti: papiri, pergamene, bolle, codici. Tra le pergamene ce n’è una che risale al XII secolo, è il più antico documento letterario in volgare italiano.