Biblioteca comunale, crescono i prestiti

La biblioteca comunale ‘M. Goia’ di Cervia continua a regalare soddisfazioni. Non si era mai fermata nemmeno durante la pandemia e i numeri la decretano come una piccola chicca nel panorama culturale della provincia. Giulia Mazzotti, nuova direttrice della biblioteca, fa un bilancio di questo anno che si sta concludendo.

Come è andata l’estate in termini di prestiti?

"Da giugno a settembre i prestiti sono 14.700, un sostanziale pareggio con i 14800 del 2023, nonostante due giorni di chiusura causa allerta meteo".

Quali i libri che sino ad oggi, nel 2024, sono maggiormente richiesti?

“Nel corso del 2024 la top 10 dei libri più letti dai nostri utenti è la seguente: ’L’età fragile’ di Donatella Di Pietrantonio, ’La portalettere’ di Francesca Giannone, ’Un’estate’ di Claire Keegan, ’Tre ciotole: rituali per un anno di crisi’ di Michela Murgia, ’Soledad : un dicembre del commissario Ricciardi’ di Maurizio De Giovanni, ’Tutti i particolari in cronaca’ di Antonio Manzini, ’L’orizzonte della notte’ di Gianrico Carofiglio, ’Cuore nascosto’ di Ferzan Ozpetek, ’Pioggia: per i Bastardi di Pizzofalcone’ di Maurizio De Giovanni e ’Colpo di ritorno’ di Giancarlo De Cataldo".

I turisti continuano ad essere affezionati alla biblioteca anche durante le vacanze?

“Si. Nel 2024 la biblioteca ha ritrovato utenti affezionati che utilizzano i nostri servizi durante le

loro vacanze e ne ha conosciuti e iscritti anche di nuovi. Questa fascia di utenza ci esprime il suo gradimento a parole e venendoci a salutare al termine delle vacanze, i più tecnologici recensiscono positivamente il servizio online".

Quali altre attività sono organizzate?

"Per quanto riguarda i più piccoli c’è Nati per Leggere e le letture ad alta voce per bambini pomeridiane, tra cui anche le letture animate finanziate da Nonèmaitroppotardi e poi un pomeriggio di giochi da tavolo per bambini. La biblioteca si occupa anche delle scuole con la Bibliomobile Libby e La scuola va in biblioteca. Per gli adulti, invece, tutti i martedì pomeriggio, a cura del club degli scacchi, c’è una lezione di scacchi alle 15 e gioco dalle 16. Poi un laboratorio per parlare in pubblico e due gruppi di lettura".

Quanti prestiti sono stati effettuati sino ad oggi rispetto al 2023? Sono in aumento?

"Rispetto all’anno scorso, nel periodo gennaio-ottobre, i prestiti sono saliti di quasi 900 unità: 35970 del 2024 contro i 35086 del 2023".

Ilaria Bedeschi