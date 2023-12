Biblioteca Trisi, anche quest’anno torna la Lotteria delle feste

Torna anche quest’anno in biblioteca Trisi l’appuntamento con la lotteria di Natale, a partire da lunedì 11 dicembre fino al 4 gennaio.

Per partecipare, agli utenti della biblioteca si chiede di ripensare alle letture fatte nel 2023 segnalando un libro letto quest’anno e molto amato.

I consigli serviranno a formare una parete dei libri “più consigliati nel 2023”, un passaggio di testimone da consegnare al nuovo anno, in vista delle nuove letture che il futuro 2024 saprà consigliare.

Sarà sufficiente fotografarsi con in mano il libro che si vuol suggerire, anche rimanendo nascosti dietro la copertina. L’immagine può essere inviata attraverso whatsapp al numero 339 5380983, oppure si può venire direttamente in biblioteca e saranno i bibliotecari a a fotografare i partecipanti con il libro in mano! E se il libro al momento è fuori a prestito? Nessun problema, anche questo è previsto per cui l’invito è a recarsi in biblioteca e a rivolgersi ai bibliotecari.

La lotteria è aperta a tutti.

Una volta raccolta l’immagine che ritrae con il libro, verrà consegnato al partecipante un ticket della lotteria.

Il suggerimento ricevuto darà diritto a ricevere un biglietto della lotteria che permetterà di concorrere all’estrazione di 10 premi della lotteria il prossimo 8 gennaio 2024.

In biblioteca da oggi è allestito anche l’albero di Natale accolto con entusiasmo dai bambini.