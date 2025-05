Biblioteca, una petizione

A due anni dall’alluvione che ha gravemente colpito la biblioteca Manfrediana di Faenza, fruitori e partecipanti ai gruppi di lettura, in collaborazione con studenti e realtà culturali del territorio, hanno scritto una lettera aperta indirizzata al ministro della Cultura, al commissario per l’emergenza, al presidente della Regione e al sindaco per chiedere che la ristrutturazione della Manfrediana diventi una priorità nelle agende istituzionali. "L’appello – si legge in una nota – intende sensibilizzare le istituzioni affinché non venga dimenticato un presidio culturale essenziale che, nonostante i gravissimi danni subiti, ha riaperto grazie alla mobilitazione della comunità". Gli amici della biblioteca aggiungono che "gli spazi utilizzabili si sono ridotti drasticamente e le attività culturali continuano in condizioni provvisorie".

Il gruppo fa sapere che è possibile firmare alla bottega Bertaccini (corso Garibaldi 4), al caffè Nove100 (corso Mazzini 69/A), alla cartoleria Il Matitone (via S. Michele 2/A), cartolibreria Sorelle Resta (corso Mazzini 12), libreria Moby Dick (via XX Settembre 3b) e al bar dell’Arena Borghesi (viale Stradone 4).