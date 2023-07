Bice verso il trasferimento a Roma: "Esito positivo per la ‘prova’ nella nuova struttura"

Trasferimento nella Capitale in vista per l’81enne Bice, la cui vicenda aveva fatto il giro dei salotti tv dopo che, "stanca di minestrine e mele cotte", a inizio aprile era fuggita dalla residenza per anziani il Fontanone raggiungendo in treno Bellaria, dove bambina trascorreva le vacanze. Martedì, infatti, la ‘prova’ del soggiorno nella sua nuova sistemazione abitativa di Roma, come fa sapere l’avvocato Giuliano Lelli Mami, che la tutela, "ha avuto esito positivo. Pertanto Bice, dopo la redazione e sottoscrizione di una scrittura privata ove verrà trasfuso l’accordo tra lei e l’ente, potrà effettuare il definitivo trasferimento e spostare la propria residenza a Roma". "In settembre, poi, – fa sapere l’avvocato Lelli Mami – Bice potrà effettuare un soggiorno gratuito di una settimana per due persone all’hotel Flora di Bellaria. In seguito faremo richiesta all’Autorità Giudiziaria di disporre un’eventuale Ctu medico-psichiatrica che potrebbe superare la precedente e in base alla quale potrebbe essere revocata la misura dell’amministrazione di sostegno. Bice mi ha esternato grande felicità".