Bici contro autocarro. Anziana al ‘Bufalini’

È stata trasportata in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, la donna di 85 anni che ieri verso le 7.15, mentre in sella alla bici percorreva – con direzione di marcia ospedale-stazione ferroviaria – il vialetto ciclopedonale a lato di viale Masi, giunta all’incrocio con via Marconi a Lugo, si è scontrata con un piccolo autocarro per il trasporto rifiuti. Il mezzo, condotto da un 40enne residente a Faenza, dalla stessa via Marconi si sarebbe dovuto immettere in viale Masi e quindi rispetto all’anziana ciclista proveniva da destra. In seguito all’urto la pensionata è rovinata sull’asfalto riportando un trauma cranico importante. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, è giunto, per i rilievi di legge e per regolare la viabilità, il personale del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia locale della Bassa Romagna. Successivamente è atterrato l’elicottero, che ha trasportato la donna al ‘Bufalini’.

l.s.