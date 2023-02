Avevano ereditato la bici del padre, purtroppo scomparso di recente, e come erano soliti fare, l’avevano parcheggiata insieme ad altre, all’interno del palazzo dove vivono. Da lì però la bicicletta, bianca e di un certo valore, è sparita. È con tutta probabilità un furto quello che si è verificato nei giorni scorsi in un condominio del centro storico nelle vicinanze di Corso Mazzini. La denuncia non è ancora stata presentata alle forze dell’ordine ma la famiglia nel frattempo ha affisso un cartello negli spazi comuni, avvisando del fatto i vicini di casa e chiedendo agli stessi di fornire qualche informazione qualora ne avessero.

Non è chiaro come i malintenzionati siano entrati liberamente nel condominio, abbiano scelto tra tutte la bici in questione, e poi l’abbiano rubata. Forse, è l’ipotesi, sapevano già della presenza di una costosa bici da corsa. I vicini però avrebbero riferito alla famiglia che in passato era già capitato che qualche sconosciuto, erroneamente o meno, entrasse nel palazzo residenziale.