Bici, riposizionate le colonnine

Si è concluso il riposizionamento delle colonnine di manutenzione bici che Fiab Ravenna aveva richiesto e che è stato condotto in condivisione con il Comune. In particolare l’intervento ha riguardato le colonnine collocate in Largo Chartres e in Porta Serrata. "Come Fiab Ravenna – spiega la Fiab – curiamo la manutenzione e l’efficienza delle colonnine di assistenza bici nell’ambito del patto di collaborazione sottoscritto con il Comune. A seguito dei continui atti vandalici, abbiamo suggerito lo spostamento, prediligendo una collocazione che offrisse anche una migliore fruibilità all’inizio di un percorso ciclabile".