Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
21 ago 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
Rimosse 337 biciclette abbandonate da inizio anno

Ravenna, i mezzi erano in diverse parti della città. L’80% è stato conferito in discarica poiché privo di parti essenziali, il restante al deposito per essere visionati e per evntuali restituzioni

Uno dei tanti recuperi di bici lasciate in stato di abbandono

Ravenna, 21 agosto 2025 - Sono 337 le biciclette, lasciate in stato di abbandono in diverse zone della città, che il personale dell’Unità Organizzativa Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Ravenna ha proceduto a rimuovere dall’inizio del 2025 ad oggi. Di queste, circa l’80% è stato conferito in discarica presso Hera, poiché privo di parti essenziali come ruote, sellini o manubri, e quindi non più recuperabile.

I restanti velocipedi sono stati invece trasferiti presso la depositeria del Corpo, dove possono essere visionati per eventuale restituzione. L’ultimo intervento in ordine di tempo si è svolto questa mattina (giovedì), registrando il recupero di 16 biciclette in evidente stato di abbandono. L’attività si inserisce nel più ampio quadro di contrasto al degrado urbano e tutela del decoro cittadino, con particolare attenzione alle zone di interesse storico culturale.

                                                                                                                                

