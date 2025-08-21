Rimosse 337 biciclette abbandonate da inizio anno

Ravenna, 21 agosto 2025 - Sono 337 le biciclette, lasciate in stato di abbandono in diverse zone della città, che il personale dell’Unità Organizzativa Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Ravenna ha proceduto a rimuovere dall’inizio del 2025 ad oggi. Di queste, circa l’80% è stato conferito in discarica presso Hera, poiché privo di parti essenziali come ruote, sellini o manubri, e quindi non più recuperabile.

I restanti velocipedi sono stati invece trasferiti presso la depositeria del Corpo, dove possono essere visionati per eventuale restituzione. L’ultimo intervento in ordine di tempo si è svolto questa mattina (giovedì), registrando il recupero di 16 biciclette in evidente stato di abbandono. L’attività si inserisce nel più ampio quadro di contrasto al degrado urbano e tutela del decoro cittadino, con particolare attenzione alle zone di interesse storico culturale.