Biciplan, si inizia da via Rosselli: "Ciclabili da potenziare e unire"

Sarà in via Fratelli Rosselli che Faenza vedrà prendere corpo il primo capitolo del suo nuovo progetto di ‘Biciplan’, uno strumento strategico che ha lo scopo di sviluppare la rete ciclabile urbana e di integrare fra loro i vari frammenti di piste per le bici sparse qua e là, spesso senza un vero raccordo. La scelta è caduta su via Fratelli Rosselli in quanto è uno dei principali assi est-ovest che attraversano la città: la direttrice, che ha visto aumentare di molto la sua frequentazione negli ultimi quindici anni, con lo sviluppo del quartiere Borgo, diventerà, insieme a viale della Ceramiche, una sorta di "via Emilia ciclabile", parallela al tracciato storico della strada romana, che scorre alcune centinaia di metri più a sud.

"Con lo spostamento della stazione dei bus e della caserma dei vigili del fuoco – entra nel dettaglio l’assessore all’Urbanistica Luca Ortolani, affiancato dai colleghi con deleghe ad Ambiente e Lavori pubblici, rispettivamente Massimo Bosi e il vicesindaco Andrea Fabbri, oltre che dalla dirigente per i progetti europei Nadia Carboni – l’asse di viale delle Ceramiche vivrà una fase di trasformazione urbana che consentirà di creare nuovi spazi per chi si muove in bici". Il contributo della Regione Emilia Romagna in tale senso ammonta a 700mila euro, pari all’80% del totale. Più in generale, il Biciplan si propone di individuare i settori d’azione in cui intervenire per incentivare l’uso della bici come mezzo di trasporto sicuro, veloce ed ecologico. Il progetto partirà dalla mappatura dell’attuale rete ciclabile, per poi individuare soluzioni per i ciclisti, tramite un ‘pensiero collettivo’ da sviluppare nel corso degli incontri in programma. I faentini sono un popolo abituato a pedalare: l’incidenza di biciclette nel triangolo di Romagna compreso tra Faenza, Imola e Lugo è storicamente fra le più alte d’Italia, e i dati del bike to work sembrano confermare la tendenza: sono 1.134 i lavoratori iscritti al progetto, dipendenti di 127 aziende, e sono 563mila i chilometri da loro percorsi, per un totale di incentivi erogati pari a 87mila euro, di poco superiori numericamente ai 78mila chilogrammi di CO2 di cui si è evitata l’emissione in atmosfera.

Colonna portante del Biciplan è il suo essere aperto alle proposte della cittadinanza: durante la fase di ascolto si deciderà da quale punto a quale altro realizzare la nuova infrastruttura ciclabile – la porzione più critica è quasi unanimemente riconosciuta come quella fra i due incroci con via Galli e via Cesarolo – e se realizzarla sul lato sud o su quello nord della strada. Presenti alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, i rappresentanti della Consulta della bicicletta non si sono trattenuti: "È la prima proposta che vediamo prendere forma in tema di ciclabilità da quando la Consulta esiste – protesta Giorgio Della Valle per Legambiente –. Giunge a tempo quasi scaduto, quando le associazioni come la nostra stavano ormai per abbandonare la Consulta, provate dal clima di sfiducia. Rimaniamo in attesa di vedere la programmazione dell’opera prendere vita".

