Biciplan, via agli incontri aperti ai cittadini

Il percorso partecipato per la progettazione del Biciplan del Comune di Faenza è alle porte: giovedì 20 marzo alle 18 si terrà a Faventia Sales il primo incontro aperto a tutta la cittadinanza. Il biciplan è lo strumento strategico che dovrà individuare priorità e modalità di intervento per migliorare la rete ciclabile cittadina. Per garantire il coinvolgimento della cittadinanza, è previsto un percorso partecipativo articolato in diverse fasi supportato dalla facilitazione di esperti del Politecnico di Torino, partner scientifico del progetto. Durante gli incontri si approfondiranno i temi legati alla mobilità ciclabile cittadina: dalla mappatura dell’attuale all’individuazione di soluzioni progettuali che rispondano alle esigenze dei ciclisti.

Oltre a quello del 20 marzo, fanno parte di questo primo ciclo di incontri quelli fissati nei seguenti giorni: giovedì 10 aprile, giovedì 8 maggio, venerdì 23 maggio e venerdì 13 giugno 2025. Tutti gli incontri si svolgeranno presso Faventia Sales, in Via San Giovanni Bosco 1 a Faenza a partire dalle 18.00. La partecipazione è libera e non è necessaria alcuna iscrizione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: https://www.comune.faenza.ra.it/progetti/biciplan.