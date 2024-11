Bicipolitana, avanza l’iter del progetto. L’infrastruttura, lunga 42 km, pronta nel 2026

Il progetto della Bicipolitana della Bassa Romagna sta per essere esaminato dalla conferenza dei servizi, il passo prima di poter diventare esecutivo e, quindi, essere messo a terra. Cos’è la Bicipolitana? Si tratta di ‘linee’ di piste ciclabili che attraversano i territori per permettere alle persone di spostarsi in bicicletta, in relativa sicurezza e raggiungere luoghi di lavoro, socialità, commercio. Vengono realizzate per poter dare una reale alternativa all’uso dell’automobile. In particolare quella della Bassa Romagna si sviluppa lungo una direttrice principale, che avrà una lunghezza di circa 27 km e che attraverserà il territorio da est a ovest. Questo tracciato è la parte relativa al territorio della Bassa Romagna della ciclovia che collega Bologna a Ravenna: le ciclovie sono percorsi cicloturistici. Interessa i comuni di Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno, Lugo, Bagnacavallo, con due diramazioni verso Bagnara di Romagna e Cotignola. Questo percorso principale si interseca poi con altre piste, già realizzate o in via di realizzazione. Il progetto ha un percorso di 42 km, gran parte dei quali già realizzati negli anni passati, e gode di un finanziamento di 4.800.000 euro provenienti dai fondi Atuss (Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile). "Gli investimenti strutturali della Regione sono opportunità irrinunciabili – spiega Nicola Pondi, sindaco di Fusignano e delegato dell’Unione per i progetti Atuss – e ci permettono di realizzare progettualità che in altro modo non si potrebbero sostenere. La Bicipolitana rappresenta una delle progettualità finanziate che permetterà di collegare Bologna a Ravenna attraverso un percorso ciclabile che attraverserà i territori della Bassa Romagna, favorendo la promozione del territorio, il turismo slow. Ora il progetto verrà valutato in conferenza di servizi e potrà prendere avvio nella prima metà dell’anno. Il progetto si concluderà a fine 2026". Previsto un cofinanziamento da parte dell’Unione della Bassa Romagna pari al 20% dell’importo riconosciuto. Oltre ai 27 km della direttrice principale, si sviluppano altri 6,5 km per la diramazione Lugo-Cotignola (Ciclovia del Senio), 1,5 km per la diramazione Lugo-sud (dal centro verso la frazione di Villa San Martino), 7 km per la diramazione Sant’Agata-Bagnara (Ciclovia del Santerno).

Matteo Bondi