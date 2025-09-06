Biennale del Mosaico. Al Mar la mostra di Chagall. L’arte invade la città

La nona Biennale del Mosaico contemporaneo, in programma dal 18 ottobre al 18 gennaio del 2026, si intitola ’Luogo condiviso’. E attorno a questo concetto si svilupperanno le iniziative: mostre, incontri, appuntamenti diffusi che animeranno musei, chiostri, monumenti, gallerie, laboratori e spazi simbolici della città, valorizzando il mosaico come forma d’arte pubblica, pratica artigianale e strumento di dialogo. "Questa – ha spiegato ieri il direttore artistico, Daniele Torcellini – è la prima Biennale che viene costruita su un tempo lungo di lavoro e il titolo mostra come il mosaico sia una efficacissima metafora della capacità che possiede di creare relazioni, spazi di incontro. In un’epoca così tristemente segnata dai conflitti ci è sembrato utile riflettere su questi temi".

La mostra principale, dal titolo ‘Chagall in Mosaico. Dal progetto all’opera’, verrà allestita al Mar ed è dedicata alle opere a mosaico di Marc Chagall realizzate in oltre un ventennio di attività, a partire da uno dei capolavori presenti nella collezione del Mar, ‘Le Coq Bleu’. L’opera, di cui la mostra presenta per la prima volta non solo il bozzetto originale ma, una a fianco all’altra, le due versioni realizzate dai mosaicisti ravennati Romolo Papa e Antonio Rocchi, fu il primo momento di avvicinamento dell’artista al mosaico. Papa e Rocchi furono, insieme a Lino Melano, i mosaicisti ravennati che più collaborarono con Chagall. "È la prima volta – ha sottolineato il direttore del museo, Roberto Cantagalli – che una mostra affronta il rapporto tra l’artista e il mosaico in maniera sistematica, ed è frutto di un’operazione scientifica che ricostruisce anche il rapporto di Chagall con Ravenna".

Sarà inoltre in mostra il mosaico di grandi dimensioni ‘Le Grand Soleil’, originariamente offerto in dono da Chagall alla moglie Valentina per la loro dimora ‘La Colline’ di Saint Paul de Vence, poi distaccato e non più visibile da decenni. Gli eventi sono oltre 80 in 40 luoghi diversi. Palazzo Rasponi ospiterà le esposizioni di Shahzia Sikander, artista di origini pakistane, e Omar Mismar, artista libanese. La Biennale entrerà nella Biblioteca Classense, in Accademia, a palazzo Guiccioli, negli Antichi Chiostri Francescani, ma anche nelle hall di alcuni alberghi, che ospiteranno le opere di giovani artisti emergenti. Altri appuntamenti saranno a Bologna, a Faenza, a Bagnacavallo, a Lugo, a Cesena e ad Argenta.

A Porta Adriana prenderà vita un mosaico unico: ‘Il Pavimento’, installazione immaginata dall’artista Nicola Montalbini, realizzata in collaborazione con il Gruppo mosaicisti di Ravenna di Marco Santi e l’Accademia. Altra installazione, questa volta dell’artista Ismaele Nones, prenderà vita al battistero degli Ariani. Agli Antichi chiostri francescani torna la mostra ‘Opere dal mondo’, a cura di Rosetta Berardi e Maria Grazia Marini mentre i laboratori Koko Mosaico, Annafietta, Pixel Mosaici, Dimensione Mosaico, Barbara Liverani Studio e Il Mosaico di Maddy, nel Chiostro della Biblioteca Oriani rileggono l’emblematica figura di San Francesco con il progetto, in collaborazione con Cna, dal titolo ‘Ravenna incontra Francesco’. Il Museo Classis ospiterà la mostra ‘Mosaici su carte. Da Ravenna a Parigi’, a cura di Giuseppe Sassatelli, Fabrizio Corbara e Daniele Torcellini, mentre la Domus dei Tappeti di pietra sarà il punto di partenza dell’installazione ‘Synapse’.

Alla presentazione del programma, ieri in municipio, sono intervenuti anche il sindaco, Alessandro Barattoni, e l’assessore Fabio Sbaraglia. Programma completo: biennale.ravennacittadelmosaico.it

Annamaria Corrado