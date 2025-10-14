Biennale di mosaico e Notte d’Oro. Un weekend dedicato all’arte

Due giornate di emozione e bellezza stanno per accendere Ravenna tra Chagall, mosaici contemporanei e la magia della Notte d’Oro. Si parte venerdì 17 ottobre alle 18 con l’inaugurazione della mostra ’Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera’ al Mar (via di Roma 13), tra gli eventi più attesi della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo. L’esposizione – visitabile fino al 18 gennaio 2026 – rivela un lato poco conosciuto di Marc Chagall: il suo legame col mosaico, tecnica che lo ha accompagnato nel suo percorso tra il 1958 e il 1985. In esposizione oltre 14 progetti musivi, gouaches, litografie e opere che raccontano l’evoluzione del suo linguaggio. Tra i capolavori esposti spiccano ’Le coq bleu’ e ’Le grand soleil’, quest’ultimo presentato per la prima volta in Italia.

Sabato 18 ottobre alle 18.30 si terrà l’apertura ufficiale della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo a palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy 12). Il momento inaugurale sarà arricchito dall’apertura di due mostre personali: ’Breath’ di Shahzia Sikander e ’Studies in mosaics’ di Omar Mismar, artisti internazionali già protagonisti della Biennale di Venezia 2024. Il taglio del nastro darà il via a un’edizione con un programma diffuso in tutta la città: circa 79 tra mostre e installazioni artistiche, oltre a incontri, conferenze e visite guidate. Il tema, ’Luogo condiviso’, invita a pensare al mosaico non solo come tecnica, ma come spazio vivo di connessione.

La Biennale si intreccia quest’anno con la Notte d’Oro, che animerà la città con eventi e musica fino a notte fonda. Il Mar sarà aperto in via straordinaria dalle 9 all’1.30 con un biglietto speciale a 5 euro, valido per visitare la mostra su Chagall, e un ricco programma di iniziative tra arte, musica e visioni contemporanee. La Pinacoteca chiuderà alle 18, mentre la mostra dedicata a Chagall e la collezione di mosaici contemporanei resteranno visitabili fino alle 24 (chiusura biglietteria alle 23.30). Da mezzanotte l’ingresso sarà libero.

Alle 21 all’Arts & New Media Room verrà inaugurata la personale ’Uno dei mondi. Pietre sensibili e omologie inattese’ dell’artista Matylda Tracewska, che esplora connessioni tra natura, materia e memoria. La serata continuerà dalle 22.30 con il concerto dei WaqWaq Kingdom, duo giapponese composto da Kiki Hitomi e Shigeru Ishihara, che fonde ritmi tribali ed elettronica sperimentale. A seguire, la serata sarà animata da dj set e sessioni d’ascolto a cura del collettivo bolognese Undicesimacasa. Tutti gli eventi serali saranno a ingresso libero.