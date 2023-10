Biennale e Notte d’Oro. Il connubio vincente nel segno del mosaico

Un connubio vincente. La Biennale del Mosaico in coppia con la Notte d’Oro sabato ha portato eccellenti risultati. In tantissimi hanno scelto Ravenna per un sabato di metà ottobre dal sapore estivo dedicato alla cultura e all’arte: i ravennati stessi, turisti dalle località vicine e da altre parti d’Italia e turisti stranieri. A Palazzo Rasponi ha riscosso molti apprezzamenti la mostra Episodi di Mosaico Contemporaneo dedicata a design e mosaico: a partire della 18,30, orario dell’inaugurazione, sono stati circa 1700 gli ingressi.

L’evento clou è stato al Mar con l’inaugurazione della mostra BUrriravennaoro e poi la serata musicale. Sabato al Museo d’Arte della Città sono stati 972 gli ingressi paganti (tariffa speciale a 5 euro), ai quali si sommano i quasi 300 ingressi di ieri (dato del primo pomeriggio). Per la performance musicale a cura di Magma sempre al Mar dalle 22 circa si sono contate 700 persone con un flusso di entrata e uscita molto regolare: negli spazi della Loggetta diverse discipline artistiche, arti visive e musicali. L’esposizione dedicata ad Alberto Burri e al suo stretto legame con Ravenna prosegue fino a gennaio.

Poco distante anche la riapertura al pubblico del Palazzo di Teodorico con la presentazione del nuovo impianto di illuminazione esterna: oltre 700 le persone sono andate a vederlo. E anche le ‘Opere dal mondo, la luce del nero e dell’oro’ in mostra ai Chiostri francescani ha conquistato i visitatori.

Ma in tutti gli spazi dedicati al mosaico il flusso di persone incuriosite è stato costante, come affollata è stata piazza del Popolo per lo spettacolo comico di Giovanni Vernia. La VIII Biennale di Mosaico contemporaneo è appena iniziata e fino al 14 gennaio e “invaderà” la città di mosaici realizzati da artisti di Ravenna e provenienti da molte parti del mondo.