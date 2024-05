Big band a confronto al Masini di Faenza

Alle 18.30 di oggi, al teatro comunale Masini in Faenza, nell’ambito della Rassegna Settimana dell’Europa Faenza 2024 , è in programma il ’Concerto per l’Europa 2024’. La Faenza Sarti Big Band incontrerà la Big Band di Schwäbisch Gmünd. I due ensemble si reincontreranno fondendosi per presentare un viaggio attraverso musiche che abbracciano quasi un secolo dell’esperienza musicale afroamericana, un terreno aperto, fertile e permeabile dove gli scambi e le mescolanze di tutto il mondo hanno piena cittadinanza.