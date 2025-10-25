Big match Il Russi nella tana della Spal

È tempo di derby e di nobili sfide. La nona giornata del campionato di Eccellenza – tutti in campo oggi – propone un menù davvero interessante.

Sanpaimola-Castenaso. Alle 15, al ‘Buscaroli’ di Conselice, va in scena uno scontro diretto. Le due rivali sono appaiate a quota 14, in un affollatissimo 5° posto, condiviso con Medicina, Massa Lombarda e Sant’Agostino. I padroni di casa, reduci da 3 vittorie di fila, puntano molto sull’attacco (il 2° del girone con 14 reti) e sulla cooperativa del gol (7 giocatori a segno). Gli ospiti invece, dopo un avvio bum-bum (un pareggio e 4 vittorie di fila nelle prime 5 giornate), sono annunciati in netta frenata, essendo reduci da 2 ko casalinghi e un pareggio negli ultimi 3 turni.

Faenza-Massa Lombarda. Alle 15, al ‘Bruno Neri’, si gioca una sorta di ‘classico’. Dal 2005 è il derby n.33. Il bilancio è a favore degli ospiti, con 14 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte. Nonostante il pareggio casalingo col Mesola, il Massa è in fiducia, venendo da 5 risultati utili, fra cui 4 vittorie. I manfredi, al 13° posto con 7 punti, si sono rimessi in carreggiata grazie al pareggio di Santarcangelo, ma devono trovare con più continuità la via della rete (solo 4 gol all’attivo).

Spal-Russi. Una grande vetrina attende i falchetti. La formazione di mister Ferrario – decima in classifica con 12 punti – sale al ‘Mazza’, alle 15.30, dove sono previsti oltre 5.000 spettatori, sul campo della grande favorita, oggi capolista per la prima volta in solitaria. Anche gli estensi sono in serie positiva, grazie ai 4 successi su 4 (con un solo gol al passivo) nell’ultimo mese. Spettatore interessato è Mirko Valdifiori, ora collaboratore tecnico della nazionale di Malta, ma russiano doc, cresciuto nel vivaio arancione ed ex spallino negli ultimi 2 campionati di serie A 2018-20: "Il Russi – ha commentato il figlio del grande Nevio, bandiera dei falchetti – non deve vincere il campionato. Ha piuttosto l’obiettivo di disputare un torneo tranquillo. Giocare allo stadio Mazza, sarà una sorta di partita della vita per molti di quei ragazzi".

Pietracuta-Solarolo. Le due rivali sono appaiate al penultimo posto con 4 punti. La sfida – alle 15.30 – diventa uno scontro diretto molto importante, per il presente e per il futuro. Il Solarolo insegue anche la prima vittoria. Il Pietracuta, che è una ‘costola’ della nazionale sammarinese compreso il ct Cevoli, dopo 6 sconfitte iniziali, ha racimolato una vittoria e un pareggio nelle ultime 2 giornate.

Sugli altri campi: Mesola-Osteria Grande, Sant’Agostino-Comacchiese, Sampierana-Medicina, Santarcangelo-Fratta Terme, Mezzolara-Cava Ronco Forlì.