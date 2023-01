Biglietti gratis a chi è in carrozzina Non piace la scelta del Cinemacity

La Fand, Federazione tra le associazioni di persone con disabilità, non sembra apprezzare la decisione di Cinemacity di rendere gratuito il biglietto per i disabili ‘in carrozzina’, che dal luglio 2022 era a tariffa ridotta. "La motivazione – scrive la Fand – è che non occupano un posto. Ma questo crea una grande disparità di trattamento tra soggetti paritari nella disabilità".

"Premesso che è un suo diritto – prosegue la Fand –, in quanto non ci sono convenzioni nazionali con i pubblici spettacoli che regolano le eventuali agevolazioni per la categoria dei disabili, ci rammarichiamo di questa decisione presa senza tener conto che la categoria dei disabili è mediamente anche in difficoltà economica. Pochi giorni fa abbiamo scoperto dell’introduzione dell’omaggio e di fronte alle rimostranze dell’utente è stato risposto che chi è in carrozzina non occupa un posto".

La Fand prosegue spiegando che generalmente i disabili utilizzano una sedia a rotelle o un motorino elettrico, ma "per evitare di guardare il film in prima fila, con la testa all’insù per due ore, chi può si sforza di raggiungere una posizione più alta".

Cosa succederebbe, chiede la Federazione, "in caso di emergenza? Se fosse necessaria l’evacuazione contemporanea di tutte le sale, cosa dovrebbero fare le persone disabili motorie, cognitive e temporanee? Si esce dal piano di sopra, attraverso un lungo corridoio con due vie di uscita".

Immediata la risposta di Cinemaciy, a partire da Giorgio Federico Nitti, presidente e amministratore delegato di Eufente, società proprietaria della multisala. "La motivazione per cui i disabili su carrozzina non pagano – assicura –, è esclusivamente legata all’obbligo di restare in prima fila, mentre tutte le altre categorie di disabili possono liberamente scegliere il posto che più preferiscono. La nostra struttura si muove per essere accessibile a tutti, ad esempio abbiamo proposto la settimana scorsa, nonostante la difficoltà di reperire i materiali necessari, film con sottotitoli ambientali e del parlato, specifici per non udenti". Ulteriori precisazioni arrivano dalla direzione della multisala. "I disabili in carrozzina – spiega – non pagano il biglietto perché sono obbligati, per motivi di sicurezza, a restare negli stalli in prima fila dove, in situazioni di emergenza, possono mettersi in salvo autonomamente utilizzando le uscite di sicurezza esterne dislocate a piano terra in ogni sala. Il cinema ha 12 sale e le uscite lungo il corridoio del primo piano sono 4. Le uscite di sicurezza sono al piano terra, cosa accadrebbe in caso di evacuazione se fossero al piano superiore e non si potesse usare l’ascensore? E’ l’unico motivo per cui gli stalli per i disabili sono stati autorizzati al piano terra in prima fila. La questione dei disabili è cara a Cinemacity, tanto da muoversi autonomamente, senza imposizioni normative, per cercare di rendere il cinema fruibile a tutti".

a.cor.