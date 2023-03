Bike park, assegnati lavori da 1,7 milioni

Sarà il consorzio Cear (con Gamie e Rh Building) a realizzare il ‘Bike Park’, nell’area dell’ex ippodromo. I lavori sono stati aggiudicati per un importo di 1,7 milioni sulla base del progetto candidato dal Comune ai finanziamenti del Pnrr. L’intervento favorisce lo sviluppo dell’area come centro sportivo polivalente integrando le attività già presenti di calcio, tennis, podistica con le nuove attività del ciclismo grazie alla realizzazione del nuovo impianto per il ciclismo outdoor, comprendente un ciclodromo e piste per BMX e mountain bike.

La Cittadella dello sport avrà 2 chilometri di lunghezza complessiva, 5 percorsi di lunghezza diversa, dai 300 ai 1.200 metri, area mtb e bmx nelle zone esterne alla pista, spogliatoi, fontanelle e nuova illuminazione. Il progetto prevede il mantenimento dei campi da calcio esistenti, vedrà anche la realizzazione di una pista per il pattinaggio a rotelle. A sostegno del progetto Bike Park venne lanciata nel febbraio 2021, una petizione con raccolta di firme online sulla piattaforma Change.org. In poche ore arrivano 250 adesioni. A lanciare l’iniziativa fu il comitato Amici del ciclismo di Ravenna. I promotori chiedevano la realizzazione in città di "un parco di avviamento alle varie discipline legate al ciclismo e alla bicicletta, ma anche uno spazio dedicato a tutti i cittadini pedalatori". Un bike park, secondo i promotori della petizione, "attirerebbe appassionati di bici anche dai comuni limitrofi, oltre che da tutta Italia, nel caso vi venissero organizzati eventi competitivi". La procedura di affidamento dei lavori da parte del Comune è ancora in corso. Il cantiere dovrebbe comunque aprire entro il 2023.