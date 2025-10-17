Bike Park, lavori conclusi. Il 25 ottobre l’inaugurazione

Il nuovo Bike Park è pronto. E sabato 25 ottobre verrà inaugurato: appuntamento alle 15 con ingresso da piazza Caduti del Lavoro per visitare la nuova struttura inserita in un ampio contesto per la pratica sportiva.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di numere società sportive con i loro iscritti, che potranno cimentarsi nelle diverse discipline praticabili, dal ciclismo al pump track, dal pattinaggio a rotelle, sino al calcio e calcio a 5 o a 7. Con i vicini Pala Costa, dove si praticano la pallavolo, la pallacanestro e la boxe, e Ct Zavaglia, l’intera area è diventata una vera e propria cittadella dello sport. L’impegno economico è stato di 2,1 milioni di euro, con fondi Pnrr. ll nuovo ciclodromo in asfalto ripercorre gran parte della pista dell’ippica, rimasta così identificabile, nel rispetto di un luogo storico costruito negli anni Trenta: in parte, a nord, sull’area verde interna. I circuiti sono stati concepiti per permettere gare ciclistiche lungo l’ovale o seguendo un percorso più articolato e sinuoso, ma anche percorsi di allenamento di lunghezza minore ed anche per gli utenti più giovani.

Oltre al ciclismo è possibile praticare pattinaggio a rotelle, in un anello espressamente dedicato da 200 metri, con un tratto nel quale è possibile cimentarsi in entrambe le discipline. Il nuovo impianto risulta, quindi, costituito da diversi anelli. La pista per bici per eventi agonistici e per allenamenti, di 1.250 e 1.230 metri per le due configurazioni possibili. Il solo anello esterno ha invece uno sviluppo di 885 metri. Inoltre una pista da 200 metri ad anello per il pattinaggio e una pista per pattinaggio su strada da 300 metri.