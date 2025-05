Bike park, tempi più lunghi. Lavori rallentati da pioggia e scarsità di materiali. Concessi altri due mesi

Ci vorrà decisamente più tempo per poter entrare nel triplice anello del nuovo gioiello dell’impiantistica sportiva ravennate, ovvero il Bike park, in corso di realizzazione al vecchio stadio – e ippodromo – della Darsena. Infatti la ditta appaltatrice, il Cear, Consorzio Edili Artigiani Ravenna, che si è aggiudicata i lavori per un importo pari a 1.745.794,85 euro ha chiesto una proroga di 80 giorni, parzialmente accolta dal Comune di Ravenna che ha rinviato la consegna di 60 giorni "naturali e consecutivi". Dunque, il Bike Park invece di essere consegnato al Comune il 5 maggio, come sarebbe dovuto accadere, verrà reso disponibile dal 4 luglio prossimo, come da Determinazione dirigenziale numero 982/2025 che porta la firma dell’ingegner Luca Leonelli, dirigente servizio Edilizia Pubblica. La richiesta della ditta appaltatrice verteva essenzialmente su due punti, ovvero la mancata produttività legata alle avverse condizioni meteorologiche e le difficoltà di approvvigionamento dei materiali.

Nel primo caso si specifica che nella definizione di tempo contrattuale "deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, quando le avverse condizioni climatiche – che possano giustificare un rinvio – non sono riconducibili al normale andamento stagionale. Nello specifico, vengono anche indicati i giorni con condizioni avverse, dall’aprile 2024, mese per mese, compresi i dieci di settembre 2024, sino ai sette di marzo 2025, praticamente dal 10 al 14, poi 17 e 18. "Considerato che, la somma totale dei giorni di allerta meteo corrisponde a 67 giorni naturali e consecutivi – si legge nella Determinazione Dirigenziale, riportando quando prodotto dalla ditta appaltatrice dei lavori – durante i quali era impossibile l’esecuzione dell’opera secondo la regola dell’arte, è principio giuridicamente riconosciuto secondo cui, l’eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità del mancato rispetto dei tempi contrattualmente previsti. Così la Sentenza n.5877 del 24 marzo 2016 che chiarisce che gli eventi atmosferici sfavorevoli possano essere invocati essere quali esimenti della responsabilità contrattuale riconducibile alla fattispecie della forza maggiore e come tale sia idoneo a interrompere il nesso di causalità anche in considerazione del suo carattere di imprevedibilità".

Il secondo punto in questione è la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, causata dalle tensioni in Medio Oriente, dal conflitto russo-ucraino e dagli atti di pirateria nel Mar Rosso. Prendendo in considerazione tutto questo, e visti vari atti ufficiali, informando preventivamente Assessore e Capo Area di competenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ha concesso 60 giorni di proroga, con consegna – come detto – il 4 luglio.

Ugo Bentivogli