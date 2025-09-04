Bike park, un’area anche per i bimbi. Il sogno c’è, servono 40mila euro

Il Ravenna Bike Park è ormai prossimo all’apertura, ma già si pensa al futuro. Sono stati completati il ciclodromo e la pista pump track per la bmx su via Timavo. Il cantiere attende solo le ultime lavorazioni per la chiusura definitiva. Siamo insomma ai dettagli, come ad esempio l’allaccio dell’impianto di illuminazione, la posa delle recinzioni, la manutenzione del verde e l’allaccio al sistema fognario. Non è ancora stata fissata una data ufficiale di inaugurazione. L’obiettivo è di arrivare al taglio del nastro entro fine anno.

Detto questo, si è già al lavoro per un importante ‘appendice’. Il Comitato Amici del Ciclismo ha infatti dato il via ad una raccolta fondi per la realizzazione dell’area bimbi mountain bike, spazio dedicato a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, che sorgerà nello spazio fra il PalaCosta e le vecchie scuderie. L’avvio della raccolta sarà celebrato con un evento pubblico, alle 19.30 di domani al Darsenale. Una serata di musica e convivialità che culminerà con la prima distribuzione della birra Scatto Fisso 1891. In programma la musica di dj Nersone, la birra alla spina e la possibilità di acquistare in anteprima le magliette ufficiali del Ravenna Bike Park.

A dare simbolicamente il via alla campagna è stata la prima donazione di mille euro da parte di Birra Bizantina, grazie alla collaborazione nata per la realizzazione della birra Scatto Fisso 1891. Birra a bassa gradazione alcolica (3%), dedicata a Guglielmo Malatesta (1891-1920), primo ciclista ravennate a partecipare alle Olimpiadi moderne di Londra 1908. L’area bimbi mountain bike non sarà un impianto agonistico, ma un luogo sicuro e immerso nella natura per imparare, crescere e divertirsi. Il progetto rappresenta non solo un’infrastruttura sportiva, ma anche un intervento di rigenerazione urbana, per famiglie, scuole e associazioni. Una volta realizzata, sarà donata dal Comitato Amici del Ciclismo al Comune di Ravenna, che ne garantirà la gestione pubblica e gratuita.

Servono 40mila euro che, nell’idea dei promotori, arriveranno da sponsor (40%), fondazioni bancarie (35%) e microdonazioni (25%). La raccolta fondi terminerà a dicembre. Tra gennaio e marzo verranno realizzati i tracciati. L’obiettivo è inaugurare la pista il 25 aprile 2026.

"Il Ravenna Bike Park – ha commentato Emiliano Galanti, presidente del comitato Amici del Ciclismo – è nato da una spinta popolare. Nel 2021, mille cittadini firmarono la petizione che ci ha permesso di avviare, insieme alla giunta De Pascale, un percorso che oggi vede i suoi frutti. Con questa nuova raccolta fondi vogliamo restituire alla città la fiducia che ci è stata accordata allora. L’area bimbi mountain bike sarà il tassello che manca. Con ciclodromo, pump track e percorsi per i più piccoli, il Bike park diventerà un luogo aperto, inclusivo e condiviso, dove crescere insieme attraverso la bicicletta".

Roberto Romin