Bike sharing, le bici si noleggiano con un’app

Pensionate le vecchie biciclette blu, è iniziata a Faenza "una nuova stagione" per la mobilità cittadina. Da ieri, in piazza e non solo, accompagnate dalla curiosità di tanti, sono comparse file di nuove biciclette bianche e arancioni, a pedalata assistita che costituiscono il nuovo servizio di ‘bike sharing’ comunale. Un progetto scorporato recentemente dal piano sosta sottoscritto nel 2003, che vede RideMovi SpA, società milanese ma operativa "in Europa e in molte città italiane", come rimarcato da Alessandro Gabriele, ‘city manager’ per l’Emilia-Romagna dell’azienda. "Un vantaggio anche per gli utenti di Faenza che potranno utilizzare l’app del servizio in tutte le città in cui siamo presenti" tra cui Bologna, Imola, Reggio Emilia e Parma, per esempio. Complessivamente un investimento da 79mila euro per i prossimi 12 mesi, sostenuto dall’Ente Locale al fine di incrementare i servizi di mobilità sostenibile. "A Faenza – ha detto il sindaco Massimo Isola –, tutto il trasporto urbano è gratuito, inaugureremo tra qualche giorno il nuovo hub stazione-autostazione e oggi presentiamo anche il nuovo servizio di bike sharing che conta 150 biciclette nuove", delle quali 100 a pedalata assistita e 50 muscolari.

Per utilizzarle non servirà più la chiave, ma bisognerà scaricare l’applicazione sul proprio telefono cellulare. Attraverso l’app si sboccherà la bicicletta, che potrà essere utilizzata e parcheggiata anche in luoghi diversi da quelli in cui è stata prelevata. Nei termini di servizio è specificato che al termine della corsa l’utente dovrà fotografare il mezzo e inviare lo scatto tramite l’app per dimostrare di aver parcheggiato correttamente. Sono infatti previste sanzioni nel caso in cui il parcheggio della bicicletta non sia conforme, intralci il traffico o la bici venga abbandonata in campagna. L’utente riceverà invece uno sconto di 30 centesimi, alla riconsegna in una delle 16 postazioni indicate da segnaletica e delimitata da strisce gialle. Il costo dell’utilizzo delle bici elettriche è di 50 centesimi allo sblocco e di 20 centesimi al minuto. Per la bicicletta tradizionale invece il costo è di 1,20 euro per ogni corsa da 20 minuti. Saranno resi disponibili anche pacchetti-minuti con scontistiche e fino alla fine del mese con il codice Faenza25 gli utenti riceveranno due corse gratuite da 15 minuti ciascuna. Per l’assessore alla mobilità Luca Ortolani, presente ieri al lancio dell’iniziativa insieme a parte della Giunta, al consigliere regionale Niccolò Bosi e al manager di Ridemovi "si tratta di un servizio innovativo che inauguriamo in città in vista di Made in Italy. Le biciclette saranno disponibili in centro, negli impianti sportivi, nei centri sociali, nei luoghi di aggregazione ed inoltre nelle zone lavorative". Invitato, il ciclista professionista faentino Manuele Tarozzi ha commentato: "Siamo in una città di bici, e più le persone usano la bici minore è il traffico e l’inquinamento. Da tempo ho suggerito a mio nonno di provare la bicicletta elettrica, questo servizio può essere un incentivo anche per lui".

Damiano Ventura