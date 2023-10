Bike to Work e Bike to School, premiati gli instancabili della bicicletta

A un mese dalla conclusione della Settimana europea della Mobilità sostenibil, l’Unione della Romagna Faentina, alla presenza della consigliera regionale Manuela Rontini, del sindaco Massimo Isola e del presidente della Consulta faentina della bicicletta Niccolò Bosi, ha consegnato agli studenti, alla classe, all’istituto e alle aziende che hanno pedalato maggiormente in questo periodo un piccolo riconoscimento per l’impegno speso. Per il ‘Bike to School’, il primo premio per l’acquisto di una bici è andato a Matteo Sacchelli della III E Elettronica del Bucci completando 539 km in 6 giorni. Sono stati premiati anche gli altri nove classificati, con un piccolo gadget per la bici. La classe che ha percorso più km nella settimana dell’iniziativa è la II D Meccanica del Bucci, per aver totalizzato 548,83 km, mentre l’istituto scolastico che si è distinto per il numero di km percorsi su tutti gli studenti partecipanti è l’Europa, che ha ottenuto una targa per il riconoscimento. Per la settimana della mobilità sostenibile, nella categoria del ‘Bike to Work’ sono state premiate tre ditte: la Bucci Automations, per il numero assoluto di km totali percorsi nel periodo, Granfrutta Zani, per la miglior media di km percorsi al giorno, e Bassetti Srl, per la miglior media di km percorsi procapite. L’iniziativa ‘Bike to Work’ è finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e scade il 31 dicembre 2023. Sempre all’interno delle proposte lanciate in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2023, c’è stato anche il Giretto d’Italia.