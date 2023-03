Bilanci, fondi extra arrivano dal Con.Ami

Risorse in più per il bilancio corrente del comune di Faenza, e degli altri comuni del faentino e del lughese soci del Con.Ami. Grazie aduna delibera dell’assemblea dei 23 comuni soci 1,5 milioni di risorse saranno prelevate dal fondo di riserva del Consorzio che gestisce le infrastrutture e verranno ripartiti tra i soci. Al comune di Faenza andranno quasi 100mila euro, a Brisighella 25mila, a Castel Bolognese 21mila a Riolo, Solarolo e Bagnara tra i 13 e i 14mila ciascuno. Risorse per qualche decina di migliaia di euro saranno accreditate anche a Massa Lombarda, Conselice e Sant’Agata. La richiesta era stata presentata a febbraio da Imola, a cui andranno per quote 975mila euro, oltre che da Faenza, Medicina e Castel San Pietro. Nel fondo di riserva resta più di un milione.