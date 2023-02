"Bilancio, 13 milioni e mezzo di lavori Ma alcuni ritocchi sono inevitabili"

Anche a Bagnacavallo, nella seduta di martedì 21 febbraio, è stato presentato in Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2023-2025 oltre all’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) del Comune.

"Il bilancio che presentiamo è il penultimo di pertinenza del mandato che la nostra Amministrazione ha ricevuto dalle cittadini e dai cittadini di Bagnacavallo nel 2019 – spiega la sindaca Eleonora Proni –. Un mandato che ha preso le mosse da una situazione che sapevamo impegnativa ma quantomeno nota, ma che poi si è trovato a fronteggiare in questi quasi quattro anni un susseguirsi di accadimenti che hanno necessariamente portato a un cambio di paradigma. L’aumento dei costi dell’energia e dell’inflazione ha determinato una situazione in cui non è stato affatto semplice trovare una quadratura, e il Governo non è ancora intervenuto a scongiurare ammanchi di bilancio significativi. La nostra scelta è stata quella di continuare a lavorare sul contenimento dei costi e sul risparmio energetico, aumentando leggermente le tariffe laddove era strettamente necessario, salvaguardando la qualità dei servizi e la loro accessibilità a tutte le fasce della popolazione e preservando gli investimenti necessari per la tutela del territorio e dell’ambiente. Grazie anche alle risorse del Pnrr potremo proseguire il percorso di riqualificazione del centro storico e dell’edilizia scolastica".

Ammontano a oltre 13 milioni e 700mila euro gli investimenti previsti per i lavori in programma a partire dal 2023, di cui circa 5 milioni ottenuti nell’ambito del Pnrr. Le opere si muoveranno su quattro direttrici in particolare.

La prima e più importante riguarda la rigenerazione urbana: sono già in avanzata fase di progettazione le opere che riguarderanno i quattro principali contenitori del centro storico: Palazzo Abbondanza, ex convento di San Francesco, ex mercato coperto, centro culturale Le Cappuccine.

Un’altra direttrice è relativa al proseguimento delle opere di edilizia scolastica con particolare attenzione al tema della sicurezza sismica: i principali lavori riguarderanno il secondo lotto del miglioramento sismico e la messa in sicurezza della copertura della palestra della scuola primaria e l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia Arcobaleno.

Tema ulteriore è quello dell’efficientamento energetico nell’ambito del quale si continuerà nel percorso relativo alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e del patrimonio pubblico. Si procederà inoltre alla sostituzione dell’illuminazione del campo sportivo di Bagnacavallo con proiettori a led ad alta efficienza energetica. Ultima è la direttrice riguardante la cura del territorio, con interventi di asfaltatura, manutenzione del verde, cimiteri, edifici pubblici e impianti sportivi, come la riqualificazione della piastra polivalente.

A marzo il Bilancio e l’aggiornamento del Dup verranno sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale.