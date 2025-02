Bilancio da 10 milioni. Ritocco Imu

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di Fusignano è stato presentato e votato il bilancio previsionale dell’ente per il prossimo triennio, al contempo è stato anche approvato il piano degli investimenti. Nel 2025 l’ammontare del bilancio che pareggia le entrate e le spese previste è di 10.139.000 euro, cifra che scende a poco più di 8.750.000 nei due anni successivi. Dal punto di vista della tassazione viene alzata una sola aliquota Imu, quella relativa alla categoria ‘altri fabbricati’ dello 0,11% con una previsione di maggiore gettito pari a 34.600 euro. Diversamente dagli altri Comuni della Bassa Romagna che hanno aumentato anche l’aliquota riguardo ai terreni agricoli, nel caso di Fusignano questo non è stato possibile. "Perché l’aliquota era già al massimo dagli anni precedenti" ha spiegato il sindaco, Nicola Pondi.

Nel bilancio vengono registrati anche trasferimenti erariali inferiori rispetto al 2024 a causa dell’esaurisi degli investimenti previsti dal Pnrr e anche minori trasferimenti legati agli eventi calamitosi verificatisi nel 2023. Sono previsti introiti di circa 170.000 euro all’anno derivanti dalle multe per infrazioni al codice della strada. Per quanto riguarda gli investimenti è già in corso di svolgimento l’adeguamento sismico del palazzo comunale per un importo di circa 1 milione di euro, mentre verrà realizzato un ampliamento dei loculi del cimitero per un importo di 300.000 euro. Durante quest’anno continuerà anche la sostituzione di tutti i punti luce della città con sistemi a led che hanno un dispendio energetico molto minore, il cosiddetto relamping che nel 2025 arriverà a termine. Entro pochi mesi prenderà il via anche la riqualificazione della parte di corso Emaldi che si trova di fronte al palazzo comunale. In questo caso il finanziamento è regionale. Il Comune ha anche candidato il progetto di rifacimento della copertura del palazzetto dello sport a un bando regionale per un importo di circa 300.000 euro. Per il 2026 è stato previsto l’ampliamento del bosco nell’area di riequilibrio ecologico, mentre per il 2027 un investimento in ambito scolastico.

m.b.