Bilancio di previsione, accordo tra il Comune di Lugo e i sindacati

Il Comune di Lugo e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno firmato in questi giorni l’accordo sul bilancio di previsione 2023-2025 da 61,3 milioni, recentemente approvato dal Consiglio comunale. Il testo è stato sottoscritto dal sindaco Davide Ranalli, che ha la delega al Bilancio, e i segretari di Cgil Raffaele Vicidomini, Cisl Fabrizio Liverani e Uil Daniela Brandino.

Le organizzazioni sindacali, preso atto dalla delicata congiuntura economica, hanno espresso come condizione irrinunciabile il mantenimento dei servizi e su questa base hanno manifestato condivisione rispetto alle scelte sulle imposte come l’Imu e sull’adeguamento inferiore all’inflazione delle tariffe di servizi sociali e scolastici, oltre che per le scelte di risparmio energetico come quella che ha riguardato l’illuminazione pubblica e per la riduzione del debito. Le sigle confederali hanno posto all’Amministrazione alcuni obiettivi da perseguire quali: svolgere la ‘mappatura dell’amianto; affrontare il tema dell’immigrazione e dell’integrazione; la quota di spesa pro capite per il sociale sia di 43 euro, più contenuta rispetto alle medie nazionali, chiedono di aumentare la quota di spesa dedicata al welfare; affrontare l’emergenza abitativa; escludere la possibilità di non realizzare gli interventi a causa dei probabili aumenti dei costi, per gli investimenti con risorse Pnrr; contenere l’addizionale introdotta dal Comune di Lugo, segnalata come alta, a fronte di un risparmio sulla spesa; istituire un bando per l’aiuto dell’Amministrazione alle persone meno abbienti per il pagamento delle utenze.