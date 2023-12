"Bilancio di previsione, ogni anno aumentate la Tari"

Si infiamma il dibattito in consiglio comunale sul bilancio di previsione 2024. La “bacchettata” di Anac per la doppia nomina di un responsabile corruzione trasparenza; la “mannaia” degli autovelox per fare cassa; l’incuria ambientale; lidi e forese senza servizi e colpiti dalla microcriminalità. L’opposizione ha sparato a zero. Con la capogruppo della Pigna Veronica Verlicchi a definire “scellerate” le scelte amministrative, “incentrate sul mantenimento della sacca di consenso elettorale”. L’equilibrio di bilancio, sottolinea la civica, “lo ottenete con gli incassi dagli autovelox, mentre le strade sono in costante peggioramento”. Aumenta tutti gli anni la Tari, prosegue, così come la spesa corrente, arrivata a 214 milioni di euro dai 160 del 2016 tra consulenze non indispensabili, i contributi a progetti senza ricadute e le indennità a dirigenti che non hanno ottenuto gli obiettivi. Senza dimenticare la “zavorra” Fondazione Ravennantica.

L’Anac ha inoltre bacchettato il Comune per avere nominato due responsabili corruzione e trasparenza. Infine Verlicchi stigmatizza i livelli preoccupanti del fondo crediti dubbia esigibilità e la gestione fallimentare degli appalti pubblici, mentre gli investimenti che vanno avanti sono solo il 40% Il collega della Lega Gianfilippo Rolando della Lega non ci sta alla scusa della “coperta troppo corta” per un territorio così vasto come quello comunale: “Piuttosto che giustificarsi, c’è la possibilità di indire un referendum secessionista che va a chiedere la suddivisione di un Comune grande in più Comuni".