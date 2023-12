Bilancio, incontri nei Consigli di zona

Il bilancio di previsione 2024-2026, con il collegato Piano degli investimenti e il Documento Unico di Programmazione (Dup), del Comune di Bagnacavallo, sono stati presentati al Consiglio comunale. Ora si procederà con l’illustrazione e il confronto con i Consigli di zona e le associazioni sindacali e di categoria. In particolare, per quanto riguarda gli incontri con i Consigli di zona, aperti anche alla cittadinanza, i primi quattro sono in programma mercoledì 13 dicembre alle 20.30 a Masiera e a Glorie presso i rispettivi centri civici, a Traversara (Sala della Famiglia) e a Boncellino (Sala del Consiglio di zona). Giovedì 14 invece l’incontro si terrà a Villa Prati presso la Ca di Pré mentre venerdì 15 gli appuntamenti saranno a Villanova (Sala Blu del Palazzone), a Rossetta (centro civico) e a Bagnacavallo (Sala Bedeschi). A tutti gli incontri, in programma alle 20.30, interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Bilancio di Previsione e Dup saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale nella seduta in programma per martedì 19 dicembre alle 19.30. La seduta potrà essere seguita anche in streaming sul canale YouTube del Comune.