Bilancio, opposizione all’attacco

Approvato pochi giorni fa il bilancio di previsione 2025-2027 con i voti favorevoli di Pd, Lista civica per Cervia, Lista civica con Missiroli Sindaco, P.R.I. Cervia con Gabriele Armuzzi e i voti contrari di Lista civica Mazzolani Sindaco, Fratelli d’Italia. "Scelte coraggiose per una Cervia che guarda al futuro", intona il capogruppo Pd cervese Michele Mazzotti che prosegue: "Il bilancio del Comune è sano. Questo è un risultato che non va dato per scontato. Abbiamo sostenuto con convinzione la scelta dell’amministrazione di non tagliare i servizi essenziali per evitare l’aumento delle imposte. È una scelta di responsabilità. Un taglio ai servizi può sembrare una soluzione semplice, ma le sue conseguenze sulla vita quotidiana delle persone sarebbero state profonde e ingiuste. Preferiamo affrontare un aumento dell’addizionale Irpef, mantenendo invariata comunque l’aliquota del primo scaglione, che risulta così essere ancora una volta la più bassa della Provincia". Plauso anche dalla capogruppo del Pri Anna Altini "Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione del bilancio di previsione un documento equilibrato, prudente e sano che è espressione forte del programma di mandato del Sindaco che noi condividiamo". Dubbi arrivano invece dall’opposizione. Prima dai consiglieri di Fratelli d’Italia Annalisa Pittalis e Duilio Granito i quali in una interpellanza hanno rilevato che "la giunta ha deciso autonomamente di alzare la tassa di soggiorno e le soste auto. La tassa di soggiorno è un tributo locale, il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo". Gli stessi chiedono quindi all’amministrazione "che venga reso noto un dettagliato piano di investimento economico sul territorio e informazioni logistiche chiare su quanto, come e dove verranno messi a frutto i suddetti proventi".

Arriva anche Massimo Mazzolani: "Sono state aumentate le entrate di natura tributaria oltre a quelle di natura extratributaria. Ora io pensavo che il passo nuovo si sarebbe tradotto nella scelta per la quale prima di aumentare imposte e tributi ci fosse stato un lavoro di revisione della spesa con lo scopo di liberare risorse senza ridurre i servizi offerti rendendo la stessa spesa più efficiente ed efficace. La scelta è vostra. È una scelta grave, peraltro, una scelta che rileva il fatto che non avete compreso l’attuale momento economico della città".

Ilaria Bedeschi