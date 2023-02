Bilancio, ritocchi a rette scolastiche e Imu

In attesa della presentazione pubblica che si terrà questa mattina, a partire dalle 9.30 al teatro Rossini, il bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Lugo è stato illustrato al consiglio comunale durante l’ultima seduta. La data di approvazione, dopo i vari passaggi nelle consulte, è fissata al 9 marzo. Tre settimane durante le quali sarà possibile analizzare il documento economico più importante per l’amministrazione sul quale pesano inflazione e aumento dei costi di energia più che raddoppiati, uniti a una compensazione definita "insufficiente" da parte del Governo. A salvare i conti pensano le risorse del Pnrr alle quali sono legati gli investimenti più rilevanti. Per l’anno in corso, il totale complessivo delle risorse risulta essere pari a 61,3 milioni di euro. La parte corrente del bilancio è di 31.440.000 euro, cifra a cui si aggiunge un avanzo di parte corrente di 498 mila per la manutenzione delle strade. Gli investimenti previsti per i prossimi mesi ammontano a 21 milioni di euro divisi fra i 6 milioni e 265mila euro già programmati ed i 14 milioni e 785 mila in esecuzione. Di questi, le risorse che derivano dai fondi del Pnrr ammontano a 11 milioni, già messi a regime e destinati a gare eseguite o in esecuzione per progetti che stanno entrando in fase esecutiva e cantieri già aperti. Continua il ridimensionamento del debito che nel 2014 pesava su ogni cittadino per 1.354 euro e che quasi dieci anni dopo, nel 2023, è più che dimezzato passando a 594 euro pro capite. Sempre per l’anno in corso, è previsto il ritocco delle rette dei servizi come condiviso nella giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L’aumento, previsto nel bilancio dell’Unione e quindi esteso a tutti i comuni che ne fanno parte, prevede l’incremento delle rette dei servizi, da quelle dei servizi educativi a quelle dei servizi scolastici, per un valore comunque inferiore all’inflazione, diversificato e scaglionato nel 2023.

Novità in vista anche per l’Imu che si intende aumentare sia per i terreni agricoli, per l’1,4 per mille e per i fabbricati di tipo D, per lo 0,2 per mille. Per il sindaco Ranalli, che ha la delega al Bilancio, il documento economico del comune "necessita di essere inquadrato nel modo più giusto senza nascondere le difficoltà ma costruendo le condizioni per superarle come stiamo facendo". Dopo la presentazione alla cittadinanza di domani, il bilancio approderà nelle Consulte di decentramento secondo questo calendario: lunedì 20 febbraio Consulte di Lugo Ovest e San Lorenzo, martedì 21 febbraio Consulte di Lugo Centro e Bizzuno, mercoledì 22 febbraio Consulte di Belricetto e Voltana, giovedì 23 febbraio Consulte di San Potito, Lugo Sud e San Bernardino, venerdì 24 febbraio Consulta di Santa Maria in Fabriago, lunedì 27 febbraio Consulte di Lugo Est, Villa San Martino e Giovecca, mercoledì 1° marzo Consulta di Lugo Nord. La "tourneè" del bilancio terminerà dopo il passaggio in commissione, il 9 marzo con l’approvazione definitiva nella seduta del Consiglio Comunale.

Monia Savioli