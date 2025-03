"Billie Holiday, un omaggio pieno d’amore"

Ispirandosi alla sua cantante preferita, dopo aver già fatto una rilettura della vita di Caruso con l’attrice teatrale Barbara Bovoli, il pianista Danilo Rea porta in scena ‘La vera storia di Billie Holiday’, coinvolgendo anche la figlia Oona Rea, come voce evocativa. L’appuntamento è stasera alle 21 al Masini di Faenza, in occasione della chiusura della stagione di ‘ERF&Teatro Masini Musica’. Improvvisazione e grande musica la faranno da padrona in un concerto-tributo che ripercorre le vicende personali e artistiche della leggendaria cantante jazz e blues.

Rea, com’è nato l’amore per questa straordinaria cantante statunitense su cui sono stati fatti film, scritti libri, poesie e canzoni?

"A 16 anni, quando mi sono talmente emozionato ad ascoltarla da decidere di passare dal pop al jazz. Ciò che più mi ha colpito, oltre alla sua voce inconfondibile e carica di emozione, è la capacità di non essere mai la stessa, di trasformare le canzoni in intense narrazioni personali. Un’interprete unica, imprendibile".

Sul palco, insieme a lei, due artiste in grado di misurarsi con un ‘peso massimo’…

"Il nostro è un tributo fatto con amore e rispetto. A Barbara è affidata la narrazione, interpretando la stessa Holiday, mentre mia figlia Oona, che ha una voce che la ricorda, canterà alcune canzoni che l’hanno resa famosa, tra cui ‘Strange Fruit’ che testimoniano il coraggio dell’artista nel trattare temi sociali scottanti".

L’improvvisazione sarà, come sempre, la sua cifra stilistica? "Sì, non scrivo mai la musica ma improvviso melodie che abbiano attinenze con il tema prescelto. Dopo una breve introduzione di 10 minuti di piano solo, mi alternerò facendo interventi sotto la voce di Barbara e tra un brano e l’altro di Oona. Partiremo dal raccontare le vicende di Holiday da bambina, con i problemi familiari e le difficoltà che ha dovuto subito affrontare, per poi ripercorrere la sua carriera. Il tutto con estrema libertà".

Cosa ricorda dei suoi primi approcci con il jazz?

"Che è stata tutta ‘colpa’ di John Coltrane e del suo brano ‘My Favourite Things’, se mi sono avvicinato a questo genere dopo anni di musica classica. Lui riuscì a comunicare alla mia generazione sogni ed emozioni anche nel jazz. E con lui arrivò subito pure Bill Evans, il primo riferimento per una strada mia".

A oltre cento anni dalla sua nascita, qual è lo stato di salute del jazz? C’è il rischio che ora troppa accademia confini il genere in una nicchia?

"In realtà, è sempre nella nicchia. A maggior ragione adesso che c’è un impoverimento generale della musica e non solo in Italia. Il vero problema è come attirare i giovani. In passato il jazz che ha funzionato a livello comunicativo è quello di Frank Sinatra, Billi Goodman e Billie Holiday che lasciavano a bocca aperta il pubblico. Oggi, con la tendenza delle scuole a codificare la musica, si sta perdendo il gusto di improvvisare. Il musicista jazz è diventato un compositore tematico con tante possibilità tecniche ma il problema è che non arriva più al pubblico, non emoziona".

Lei ha avuto il piacere di suonare al fianco dei più grandi nomi del jazz quali Chat Baker, Lee Konitz, Steve Grossman e Bob Berg e di collaborare con alcuni dei più grandi cantanti pop, da Mino Reitano a Riccardo Cocciante, da Pino Daniele a Fiorella Mannoia. Chi ricorda in particolare?

"Con molti di loro mi sono trovato bene, ho vissuto esperienze magnifiche, anche perché mi hanno sempre chiesto di accompagnare la loro voce improvvisando, lasciandomi libero. Indimenticabili i giorni il cui ho suonato ‘La donna cannone’ con Francesco De Gregori o ‘Fammi andar via’ con Claudio Baglioni".

Prossimi impegni?

"In estate sarò in tour per un omaggio a Ryuichi Sakamoto, un grande sperimentatore di musica elettronica".

Roberta Bezzi