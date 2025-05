Billy Elliot apre oggi la rassegna CineSpeyer. Poi pellicole su guerra, doping e dittature

Al via la quarta edizione di CineSpeyer, la rassegna di docufilm e film d’animazione ai giardini Speyer che sarà anticipata da due film al Centro Giovani Quake scelti dai giovani frequentatori del centro. Due serate al Quake, centro giovani di via Eraclea 2, alle 18: oggi sarà proiettato Billy Elliot, con regia di Stephen Daldry. Il 3 giugno Sognando Beckham (regia Gurinder Chadha). Serate ai Giardini Speyer, alle 21 del 10 giugno: Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen - documentario del 2009 di Laura Halilovicen, a cura di Sguardi in Camera e Mir Sada; venerdì 13 giugno War on Education, con regia di Stefano Di Pietro, a cura di Malva, associazione Ucraini di Ravenna. Martedì 17 giugno - The programa - La vita di Lance Armstrong, film documentario del 2015, con regia di Stephen Frears, a cura di Fiab Ravenna. Giovedì 19 giugno Non dirmi che hai paura, film documentario del 2024, con regia di Yasemin Samdereli (a cura di Cidas Coop Soc). Martedì 24 giugno Jung-Nella terra dei Mujaheddin, film documentario del 2000, con regia di Alberto Vendemmiati, Fabrizio Lazzaretti (a cura di Emergency Ravenna). Venerdì 27 giugno La bambina segreta, film documentario del 2024 con regia di Ali Asgari (a cura di Amnesty Ravenna). La rassegna è promossa da CittAttiva e Villaggio Globale Coop.Sociale nell’ambito del Festival delle Culture, con il contributo di Romagna Acque, e grazie alla collaborazione delle realtà territoriali che collaborano con il servizio di partecipazione e cittadinanza attiva CittAttiva, direttamente coinvolte nella scelta della programmazione. L’ingresso è libero.