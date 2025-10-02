Bimba di tre anni investita. È grave al ’Bufalini’

Una bimba di tre anni è stata trasportata all’ospedale trauma center Bufalini di Cesena dopo essere stata investita da un furgone, ieri pomeriggio nel Borgo San Rocco, mentre stava attraversando la strada insieme al padre. Le condizioni di salute della piccola sono state giudicate gravi dagli operatori sanitari intervenuti sul posto, ma non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio verso le 16.30 in piazzetta Anna Magnani, nel cuore del Borgo e a ridosso del centro storico. Qui, per dinamiche che andranno chiarite nei prossimi giorni dagli agenti della polizia locale di Ravenna intervenuti sul posto, un furgone Ford ha investito due pedoni: padre e figlia. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito buone, tanto che ha rifiutato il trasporto in Pronto soccorso. Le condizioni di salute della piccola, invece, sono risultate più serie: le è stato attribuito il codice 3, ovvero il più grave. Non rischia però la vita, per fortuna.

Anche il conducente del furgone, un 47enne che aveva già avuto problemi di salute in passato, è stato portato in ospedale, al Pronto soccorso di Ravenna: nel suo caso però con codice 2, ovvero media gravità. Verrà sottoposto, come sempre accade in questi casi, ad accertamenti per stabilire se fosse sotto l’effetto di alcol o droga.

Tra gli aspetti relativi all’incidente che gli agenti della polizia locale dovranno chiarire c’è se i due pedoni stessero attraversando sulle strisce pedonali o meno: su questo punto le testimonianze del 47enne alla guida del furgone e del padre della bimba divergono. Verrà ascoltato un testimone che si trovava sul posto e verranno anche visualizzate le immagini della telecamera di un’attività commerciale che si trova nella piazzetta.