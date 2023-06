Bimba si perde in spiaggia Ritrovata mentre faceva buio "Era impaurita e aveva freddo"

La definizione di eroe per caso non gli piace, ma di fatto gli calza a pennello. È grazie a Roberto Baccarini, ravennate di 38 anni, se una bimba tedesca di due anni ha potuto riabbracciare la mamma, dopo che martedì si era persa sulla spiaggia di Marina di Ravenna e stava per scendere la notte. Era scomparsa da circa un’ora e la madre aveva già chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che avevano avviato le ricerche. "Prima della cena con colleghi e colleghe, al Marinabay, avevo deciso di fare due passi in riva per filmare il mare col telefono – racconta Roberto –. Lì ho notato quello scricciolo biondo sulla battigia. Era bagnata e insabbiata, indossava sono una parte del costumino, sembrava avesse pianto e aveva la ’candela’ al naso. Aveva solo una piccola borraccia, pure sporca di sabbia. Con lei non c’era nessuno e la spiaggia era deserta, solo nel bagno a fianco c’era qualcuno che giocava a racchettoni. Subito non avevo capito che quella bambina fosse straniera, cercavo di parlarle anche in inglese, ma rispondeva con poche parole. Quando ha cominciato a dire ’mami’, ’papi’, e mi si è aggrappata ai jeans, ho capito che doveva essersi persa".

A quel punto Roberto l’ha portata con sé al Marinabay, e con l’aiuto del pizzaiolo e di altro personale dello stabilimento hanno avviato le ricerche dei genitori, mentre alcune colleghe cercavano di rincuorare la piccola che, disorientata, tentava nuovamente di allontanarsi. Quando si è capito che la famiglia non si trovava nei bagni vicini, hanno deciso di contattare il 113.

"La polizia – continua Roberto – mi ha detto che era stata denunciata la scomparsa di una bimba bionda di due anni e che le ricerche erano in atto. Era chiaramente lei e ci hanno dette che sarebbe subito arrivata una pattuglia. Nel frattempo l’abbiamo scaldata con una coperta, era infreddolita e un po’ agitata". Poco dopo è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, seguita dalla madre che, in lacrime, ha così potuto riabbracciare la piccola, ringraziando i soccorritori. Quando è stata avvistata, infatti, erano circa le 20.40 e pare si fosse allontanata da uno dei bagni centrali della località, distante almeno mezz’ora a piedi. Il bel gesto di chi ha deciso di non voltarsi dall’altra parte ha restituito la serenità a una famiglia di turisti.

l. p.