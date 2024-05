Bimbi maltrattati, condannata ma risarcita

Era stata condannata in via definitiva per avere maltrattato diversi bimbi dell’asilo nido comunale ’Mazzanti’ di Conselice: eppure lo Stato l’ha risarcita. Proprio così: 8.961 euro (più interessi). Ovvero circa 235 euro per ciascuno dei 38 giorni di detenzione considerata ingiusta. E la ragione è presto spiegata: la legge che nella primavera 2018 l’aveva fatta finire dentro prima dell’affidamento in prova ai servizi sociali, era stata applicata in maniera retroattiva.

Protagonista del singolare caso, è l’allora coordinatrice della struttura. Ma il colpaccio (giuridico) l’ha fatto il suo legale, l’avvocato Andrea Visani, il quale, pur a fronte di una prima ordinanza di rigetto della corte d’appello di Bologna, aveva imboccato la strada per Roma ottenendo dalla Cassazione l’annullamento della decisione felsinea e infine, tramite recente dispositivo sempre della corte d’appello bolognese, il ristoro chiesto.

Impossibile dimenticarsi di una vicenda tanto drammatica capace, come tale, di riverberarsi dal territorio locale sin sulla cronaca nazionale. L’inchiesta dei carabinieri della locale Compagnia era scattata da una denuncia presentata da un’ex dipendente dell’asilo e da un’ausiliare rimasta in servizio. Il 7 dicembre 2010 c’era pure stato un esposto dell’allora sindaco, il defunto Maurizio Filipucci. Per un breve periodo gli inquirenti erano riusciti a nascondere cimici e telecamere al Mazzanti. E a gennaio 2011 per alcune delle maestre indagate, erano scattate misure restrittive.

Le accuse più pesanti si erano addensante proprio sula coordinatrice: tirate per i capelli, schiaffoni, insulti, urla smodate, trascinamenti per un braccio o sollevamenti per i piedi. Tra i capi d’imputazione, figuravano anche bimbi costretti a ingoiare il cibo appena rigurgitato, isolati in bagno o nello stanzino dei detersivi, lasciati nudi sul pavimento o incustoditi nei lettini o addirittura con la testa infilata dentro al water.

Quattro le lavoratrici che ne erano uscite con la fedina penale segnata anche se in maniera non omogenea. La pena più mite era toccata a una referente del Comune, al tempo sull’orlo della pensione e unica tra le indagate a non essere dipendente di una cooperativa: per lei, 300 euro di multa per omessa denuncia. Un’ausiliaria era invece stata condannata a un anno e mezzo. Mentre una educatrice aveva patteggiato un atto e otto mesi. In quanto alla coordinatrice, nel 2014 in abbreviato aveva rimediato tre anni e due mesi di reclusione, poi ridotti a tre anni grazie alla prescrizione di alcune imputazioni: tutto divenuto irrevocabile il 19 aprile 2018. Lei era l’unica che non aveva potuto beneficiare della sospensione della pena: i carabinieri, su ordine della procura, la erano andati a prendere a casa l’8 maggio di sei anni fa. E fino al 14 giugno era rimasta in cella. Tutto per effetto del decreto legge entrato in vigore il primo luglio del 2013 relativo ai reati per i quali non è possibile sospendere l’ordine di esecuzione della pena.

Duemila e 13? Ma i contestati maltrattamenti ai danni di diversi bimbi, erano stati commessi tra il 2006 e il 2010, cioè - si legge nel dispositivo - "in epoca anteriore all’entrata in vigore" del decreto legge convertito in legge il 9 agosto di quello stesso anno. E così, come peraltro sostenuto dalla difesa, "secondo il principio espresso dalla Corte Costituzionale, la procura generale nell’emettere l’ordine di esecuzione nel 2018, avrebbe dovuto applicare" la legge che era in vigore al momento dei maltrattamenti. E non quella "in vigore al momento dell’esecuzione della pena". L’ordine andava cioè sospeso, con buona pace di chi ora starà forse pensando che talvolta il mondo va al contrario.

Andrea Colombari