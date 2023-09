’Bimbimbici’. Pedalata tra i giovanissimi

Torna domenica 8 ottobre Bimbimbici, l’evento promosso dal Ceas (Centro di Educazione alla Sostenibilità) del comune di Ravenna e realizzato grazie alla collaborazione con Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), che vuole promuovere tra i più piccoli una mobilità attiva e sostenibile e diffondere l‛uso della bici tra i giovani e giovanissimi.

Il ritrovo è previsto alle 9 in piazza del Popolo, con partenza alle 9.30 in direzione del museo Classis, lungo un percorso in sicurezza di circa 12 km, alla portata di tutti; all’arrivo sarà possibile partecipare ad attività laboratoriali per i più piccoli, a un piccolo ristoro e alla presentazione del Museo.

"Non potevamo rinunciare a questa occasione di festa e benessere, tra gli eventi più amati e seguiti dalle famiglie, e quindi dopo essere stati costretti a cancellare l’appuntamento di maggio a causa dell’emergenza maltempo, abbiamo rimesso in calendario la pedalata" sottolinea l’assessore alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini. È obbligatoria la preiscrizione al link www.eventbrite.itofiab-ravenna-30715721442.