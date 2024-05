’Bimbimbici’, tutti in sella a Ravenna e Russi

Si svolgerà domani la manifestazione ‘Bimbimbici’, promossa dalla Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, in oltre 200 città d’Italia per promuovere la mobilità attiva tra i più giovani e diffondere l’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani in città, a partire dal tragitto casa-scuola-casa. Anche la Fiab Ravenna aderisce all’iniziativa nazionale con una pedalata, di circa 10 chilometri, aperta a tutti, con partenza da Piazza del Popolo. Per partecipare all’evento è necessaria la preiscrizione al link https://www.eventbrite.it/e/bimbimbiciil-futuro-arriva-in-bicicletta-tickets-894606771937. Così, come negli anni scorsi, il centro di Ravenna sarà attraversato da un coloratissimo e festoso corteo in bici, per pedalare in sicurezza in famiglia o con gli amici. E’ consigliato a tutti l’utilizzo del casco. Ritrovo dalle 9.30 in Piazza del Popolo (contributo 2 euro). Sempre domani, ma nel pomeriggio, ‘Bimbimbici’ si svolgerà anche a Russi, con iscrizioni dalle 14 sotto i portici di piazza Dante e partenza alle 15 con una pedalata di circa 12 chilometri che terminerà in piazza Farini circa alle 16.30.