I gruppi consiliari di opposizione La Pigna, Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier e Viva Ravenna hanno chiesto la convocazione della commissione consiliare per discutere di quanto accaduto il 31 gennaio nel canile municipale di Ravenna quando un undicenne accompagnato dalla madre, era stato aggredito da un pitbull "mal custodito", si legge in una nota. L’incontro servirà per discutere della sicurezza e della gestione del canile. Nella richiesta di convocazione, i quattro gruppi consiliari hanno chiesto di sentire il presidente della coop La Pieve affidataria del servizio: Idio Baldrati. È stata inoltre chiesta la convocazione del comandante della polizia locale Andrea Giacomini per illustrare "gli esiti degli accertamenti espletati".