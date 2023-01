Bimbo di due anni cade dalla finestra

È precipitato all’improvviso dal cielo per ricadere in un tonfo sordo proprio di fronte al negozio che sta lì sotto. Una signora ha alzato all’ultimo momento lo sguardo, percependo quella massa indistinta e vagamente minacciosa che le si avvicinava ad alta velocità fino a fermarsi a un’incollatura da lei. E capendo alla fine di che si trattava: di un bimbo. Un bimbo di due anni di una famiglia di origine straniera sfuggito momentaneamente alle cure della madre, come spesso accade a quell’età, e infilatosi dritto dritto nei guai. Per fortuna non è in pericolo di vita: ma attorno alle 11.30 di ieri quel volo verso l’ignoto di almeno tre metri dal suo appartamento di Castel Bolognese gli sarebbe potuto costare davvero caro: secondo dati Oms e Unicef, gli infortuni dei bambini costituiscono il 40% delle morti infantili. Nello specifico le cadute sono al quarto posto assoluto tra le cause di decesso, tanto che ogni anno nel mondo provocano circa 47mila morti e centinaia di migliaia di lesioni più o meno gravi. Il piccolo è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata con lesioni alle gambe e al torace.

Ieri mattina in quel momento la madre si trovava in un’altra stanza, i fratellini a scuola e il padre era al lavoro. Sembra che il piccolo possa essere riuscito a spostare il letto quel tanto che basta da avvicinarlo alla finestra che si trova al primo piano. Non è chiaro – ma del resto è solo un dettaglio ininfluente vista l’età - se abbia poi perso l’equilibrio sporgendosi o se, nella sua prospettiva infantile, abbia deliberatamente cercato di cimentarsi in un salto impossibile verso l’ignoto. Di fatto, a lanciare l’allarme è stata la testimone. Sul posto sono poi intervenuti gli operatori del 118 con l’elicottero decollato da Bologna, un’ambulanza e un’auto con medico rianimatore a bordo. Il bimbo, rimasto sempre cosciente, è stato quindi trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna per essere medicato ed essere sottoposto a tutti gli esami necessari a escludere scenari ancora più gravi rispetto alle lesioni rimediate. All’abitazione sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione con l’obiettivo di chiarire in maniera esaustiva la dinamica dei fatti. Dalle verifiche finora eseguite, all’orizzonte non si profilano dubbi sull’accidentalità dell’accaduto: tanto più che il piccolo è precipitato praticamente davanti agli occhi della testimone. Inoltre da una prima verifica delle sue condizioni, sono state escluse lesioni compatibili a eventi differenti dalla caduta dalla finestra. "In quel momento in negozio non c’era nessuno – ha raccontato il titolare dell’esercizio commerciale – né io, che ero in cantiere" né la socia, impegnata altrove per questioni familiari. "Quando sono tornato, ho visto l’ambulanza. Poi i presenti mi hanno raccontato cosa fosse accaduto in uno dei due appartamenti che si trovano qui sopra. E mi hanno detto di quella signora che ha visto tutto".

Andrea Colombari