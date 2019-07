Ravenna, bimbo rischia di annegare: è gravissimo

Ravenna, 14 luglio 2019 - Un bimbo di cinque anni, di origine romena, si trova ricoverato in coma farmacologico in Rianimazione all'ospedale 'Bufalini' di Cesena dopo essere stato recuperato nella piscina di un residence di Casal Borsetti.

L'incidente si è verificato intorno alle 13 quando il piccolo, in vacanza con la famiglia, si è tuffato in una delle due piscine della struttura e per motivi ancora da chiarire è finito sott'acqua.

Il bagnino di salvataggio lo ha subito recuperato e i sanitari del 118 lo hanno portato all'ospedale cesenate. Per il piccolo non si esclude un malore.