Bimbo risucchiato nella piscina. C’è l’accordo, ritirata la querela

Svolta nel caso del bambino di otto anni rimasto intrappolato dal bocchettone di aspirazione di una vasca idromassaggio in un hotel di Pinarella di Cervia nell’estate del 2022. A distanza di quasi tre anni dal drammatico incidente, è stato raggiunto un accordo economico tra la famiglia del piccolo e i due imputati: il gestore dell’hotel, un 56enne residente a Savignano sul Rubicone, e il responsabile della manutenzione della vasca, un 52enne di Cesena. L’accordo trovato ha indotto i genitori a ritirare la querela. L’atto formale è stato depositato ieri davanti al giudice Tommaso Paone. Tuttavia, il procedimento giudiziario non si è concluso. Il giudice ha infatti rinviato l’udienza al prossimo luglio per acquisire una copia più leggibile della remissione di querela e valutare la sussistenza di una aggravante che, qualora accertata, potrebbe far proseguire il processo d’ufficio, nonostante la volontà della famiglia di non procedere ulteriormente.

La vicenda risale al 29 luglio di tra anni fa, quando la vacanza di una famiglia milanese in un hotel per famiglie di Pinarella di Cervia si trasformò in un incubo. Mentre i genitori sorvegliavano gli altri figli, il bambino di otto anni fu risucchiato per un braccio dal bocchettone della vasca idromassaggio posta nel giardino esterno della struttura. La potenza dell’aspirazione lo intrappolò con la testa sott’acqua, in una situazione disperata che rischiò di costargli la vita.

Solo il provvidenziale intervento di un cuoco dell’hotel, che approfittò dello spegnimento automatico del timer dell’idromassaggio, riuscì a liberare il piccolo con una delicata manovra rotatoria. Immediatamente soccorso dalla madre, operatrice sanitaria, il bambino riportò gravi danni a causa del tempo trascorso senza respirare, perdendo i sensi e necessitando di un ricovero di trenta giorni all’ospedale di Bologna. Ancora oggi, il bambino è sottoposto a terapie e valutazioni mediche per accertare l’entità delle conseguenze subite.

Le indagini, avviate subito dopo il sequestro della vasca da parte del pubblico ministero Silvia Ziniti, avevano inizialmente coinvolto quattro persone, sfociando poi in tre decreti penali di condanna dopo un’archiviazione. Alla fine, il gestore dell’hotel e il responsabile della manutenzione si erano opposti al decreto penale, scegliendo di affrontare il dibattimento per difendersi dalle accuse di lesioni personali colpose gravi. Secondo il capo d’accusa, basato sulle risultanze di una consulenza tecnica disposta dalla Procura, numerose furono le gravi carenze riscontrate nella sicurezza della vasca idromassaggio. Tra queste, spiccavano l’assenza di una griglia di protezione sulla bocchetta di aspirazione, la mancanza di un pulsante di spegnimento d’emergenza dell’impianto, e l’omissione di un regolamento che imponesse la presenza di un adulto durante l’utilizzo e segnalasse il pericolo di intrappolamento degli arti. Vennero inoltre contestate la mancanza di ispezioni periodiche e l’inadeguato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, oltre all’affidamento della manutenzione a una società ritenuta “priva di competenze specifiche”. La famiglia del bambino, residente a Milano e rappresentata dall’avvocato Laura Severgnini, aveva formalizzato la costituzione di parte civile nel procedimento penale, in attesa di ottenere un risarcimento anche dall’assicurazione dell’hotel, teoricamente preposta a coprire eventuali incidenti.

l. p.