Biodiversità al Musa mostra fotografica

La biodiversità protagonista della mostra fotografica che si terrà al Musa, Museo del sale di Cervia dal 1 novembre al 17 dicembre. L’esposizione ’Il fragile equilibrio della Biodiversità’: 14 fotografie di Florio Badocchi, Valentina Caroli, Stella Corona, Edoardo Errani, Wilma Guerrini, Laura Manaresi, Carlo Mascellani, Andrea Piazza.

Per biodiversità si intende la varietà di tutte le forme di vita presenti sulla Terra: comprende il numero di specie, le loro variazioni genetiche e l’interazione di queste forme viventi all’interno di ecosistemi complessi. Negli ultimi anni stiamo purtroppo assistendo a un significativo calo della biodiversità: alcune specie scompaiono, altre sono in via di estinzione, altre a rischio e quindi da tutelare. Tutto questo è causato dagli interventi dell’uomo, con conseguenze come i cambiamenti climatici e la perdita di habitat per piante e animali. La mostra è curata da Cooperativa Atlantide.

Orari di apertura del museo: sabato domenica e festivi dalle 14.30 alle 19.