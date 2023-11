Biodiversità, sarà costruita una nuova casetta in pineta

Nella pineta di Pinarella arriva una nuova casetta di proprietà dei Carabinieri per la Biodiversità e messa a disposizione dell’associazione ‘La mia pineta’. Pronta per la prossima stagione estiva (nella foto il rendering), la casetta sarà destinata come deposito e ricovero degli attrezzi dell’associazione che, in convenzione con il Comune, si occupa della manutenzione della pineta. In particolare, i volontari si occupano degli sfalci dell’erba, della manutenzione degli arredi e dei sentieri ed effettuano piccoli interventi di potatura e pulizia del polmone verde di Pinarella e Tagliata. L’intervento prevede la demolizione dell’attuale casetta, che presenta una struttura fatiscente, e la ricostruzione di un nuovo fabbricato, più decoroso e sicuro, che meglio si inserisca nel contesto paesaggistico. "Ringrazio i Carabinieri per la biodiversità, proprietari dell’immobile – spiega l’assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani – che hanno autorizzato questo intervento che ci permette di sostituire l’attuale struttura, che oggi versa in condizioni molto precarie, con una più sicura e adeguata all’ambiente". La nuova struttura, in legno, sarà meglio organizzata sia internamente che esternamente grazie a due locali, un magazzino e un bagno.