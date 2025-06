Biologo ucciso in Colombia. Quattro arresti per l’omicidio: "Nessuno ce lo ridarà"

Sono state arrestate quattro persone per l’omicidio di Alessandro Coatti, il biologo 38enne ucciso e fatto a pezzi nella zona di Santa Marta, nel nord della Colombia. Le misure cautelari sono state emesse dall’Autorità Giudiziaria del Dipartimento di Magdalena che, in coordinamento con la Procura di Roma, ha arrestato i quattro soggetti appartenenti a una banda specializzata in rapine ed estorsioni, già identificata alcune settimane fa, che avrebbe adescato Coatti su un sito di incontri.

Gli inquirenti locali, alcuni giorni dopo l’omicidio, avevano individuato una donna trovata in possesso del cellulare di Coatti riuscendo così a ricostruire le ore precedenti la scomparsa del biologo. L’omicidio in una casa abbandonata nel quartiere San José del Pando, dove sono state trovate tracce di sangue. Coatti aveva concordato un appuntamento attraverso l’app Grindr, di uso comune nella comunità Lgbtq, ma spesso utilizzata come esca anche da bande alla ricerca di vittime per portare avanti rapimenti, furti ed estorsioni.

Dai referti dell’autopsia è emerso inoltre, secondo i media colombiani, che il biologo italiano, prima di venire sequestrato e ucciso, sarebbe stato anche drogato. L’ipotesi principale degli investigatori è che la situazione sia poi "sfuggita di mano" ai rapitori e degenerata tragicamente nella morte del ricercatore, forse colpevole di aver visto il volto di uno dei suoi assalitori. Secondo quanto stabilito dagli esami forensi, Coatti è deceduto infatti per una serie di colpi inferti con oggetti contundenti e solo in un secondo momento il suo corpo è stato smembrato.

Originario di Longastrino, tra Alfonsine e Ferrara, dove vivono papà Gabriele e mamma Sandra Lovato, il giovane da 8 anni viveva a Londra, dove era biologo ricercatore alla Royal Society of Biology. Giovanni Coatti è lo zio di Alessandro. Descrive il nipote come un ragazzo d’oro. Risponde al telefono. "Giustizia? Sì, li hanno presi ma la giustizia è una magra consolazione. Mio nipote è morto, è finita, non ritornerà più da noi, alla sua famiglia". Esita. "Il movente? Non c’è movente per ammazzare un ragazzo, per ammazzarlo in questo modo". Dolore che si aggiunge a dolore. "Non so ancora quando le spoglie di Alessandro torneranno in Italia, il suo corpo straziato. Sono trascorsi mesi".

Sul perché di una tale efferatezza gli inquirenti ritengono che si sia trattato di un modo per depistare le indagini. I criminali hanno voluto imitare lo stile dei regolamenti di conti tra bande mafiose. "Lui voleva andare là e, un domani, andare ad abitarci. Voleva conoscere quella cultura", le parole di Daniela Coatti, la cugina. A piangere Alessandro anche Augusto Fuschini, 65 anni. È stato il suo professore all’esame di maturità di Alessandro, al liceo scientifico Montalcini di Argenta. "Spero un giorno di poter portare un fiore sulla sua tomba, che tornino in Italia i resti di quel ragazzo, il mio allievo prediletto. Non c’è più umanità. Perché tanto odio, per rubare un bancomat? L’umanità si è persa".