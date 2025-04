Biondi nuovo segretario del Pri

Passaggio di consegne nel Pri cervese. Giancarlo Cappelli ha rimesso la sua carica di segretario che ricopriva dal 2019. A prendere le redini sarà Agostino Biondi (foto), 55enne di Cannuzzo, sposato con 3 figli, dipendente di Hera nella gestione del pronto intervento. Attivo su più fronti a livello sociale e sportivo, dal 2014 ha iniziato ad occuparsi di politica. Tenendo fede ai valori repubblicani di democrazia, di parità di diritti e doveri e guardando sempre agli ultimi, il nuovo segretario ha illustrato ieri, in un incontro pubblico, il nuovo corso del partito. In preparazione anche il congresso che si terrà il prossimo autunno e durante il quale sarà rinnovato il direttivo.

"Il partito non verrà stravolto, manterremo la collaborazione ed il dialogo con tutti – afferma Biondi –, ma vogliamo crescere portando avanti nuovi progetti. Uno degli obiettivi è quello di incontrare i giovani per cercare di avvicinarli alla politica". Fra i progetti già inseriti nell’agenda di governo, figurano, fra gli altri, l’ampliamento della casa di riposo e le politiche per i giovani, incluso il problema della casa per le giovani famiglie. Le dimissioni di Cappelli, 85enne, sono maturate principalmente per motivi familiari e anagrafici e per favorire il ricambio generazionale. Dopo 40 anni di militanza attiva nel partito, il segretario uscente (che resta presidente) trae un bilancio positivo. "Ma abbiamo pensato di dare una svolta alla politica del Pri con un ricambio delle persone, dando spazio ai giovani".

Rosa Barbieri